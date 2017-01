Suchmaschinenoptimierung für KMU unverzichtbar

Wer im Internet gefunden werden will, muss Suchmaschinenoptimierung betreiben. Gerade kleinere Unternehmen haben da noch immer großen Nachholbedarf.

(firmenpresse) - Lange Zeit war es für kleine und mittlere Unternehmen ausreichend, eine eigene Webpräsenz zu besitzen. Wer selbst nicht in der Lage war, eine Website zu erstellen, hat eine Agentur damit beauftragt. Für viele kleine Unternehmen war das Thema damit erledigt. Doch in Zeiten, in denen jeder im Internet vertreten ist, genügt die reine Präsenz im World Wide Web nicht mehr. Man muss auch etwas dafür tun, um von den Kunden gefunden zu werden.

Suchmaschinenoptimierung heißt das Zauberwort. Eine Website ist so zu gestalten, dass sie beste Aussichten darauf hat, bei Google und Co. fordere Platzierungen zu erreichen, wenn ein Kunde oder Nutzer nach bestimmten Begriffen (keywords) sucht. Die Umgestaltung des eigenen Webauftritts übernimmt auch gerne eine Agentur. Die betreibt dann On Page-Optimierung, so der Fachbegriff für die optimierte Gestaltung des eigenen Webauftritts. Doch auch das reicht noch nicht, wie Prof. Dr. Georg von der htw saar weiß.

Die Kunst liegt darin, andere davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, auf die eigene Website zu verlinken. Der Aufbau dieser Backlinks ist die wichtigste Aufgabe der Off Page-Optimierung. Diese beschreibt alle Maßnahmen, die ergriffen werden können, um außerhalb der eigenen Website das Suchmaschinen-Ranking positiv zu beeinflussen. Die oft mühevolle Arbeit lohnt sich, denn Off Page-Optimierung ist mit dem Marketing für eine Website gleichzusetzen. Bei der Umsetzung ist der Website-Betreiber aber nicht auf sich alleine gestellt. Im Taschenbuch Leitfaden zur Offpage-Optimierung im Rahmen der Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization, SEO) gibt Prof. Dr. Georg wertvolle Tipps, um das Ranking der eigenen Website zu verbessern.







HTW SAAR / Prof. Dr. Stefan Georg

