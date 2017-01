Wenn"s auf die Lautstärke ankommt

AXIS und New Voice: Kooperation für effiziente Alarm- und Informationsverteilungüber IP-Lautsprecher

AXIS C1004

(firmenpresse) - Das Erkennen eines Notfalls ist eine Sache, die Alarmierung eine andere. Axis Communications GmbH und die New Voice International AG vereinen diese beiden Aspekte und kooperieren im Bereich IP-basierender Übertragung von Alarm- und Informationsmeldung. Der Vorgang: Die MobiCall-Plattform von New Voice empfängt einen Alarm und löst eine Reaktion aus, wie das Abspielen eines Textes über einen Lautsprecher. Anwender profitieren von einer vollumfänglichen Integration der Netzwerklautsprecher in die MobiCall-Plattform.

Mit dem Release 8.1 hat New Voice erfolgreich die Lautsprecherbox AXIS C1004-E sowie den Netzwerk-Deckenlautsprecher AXIS C2005 als UC-Informationsträger in die MobiCall-Alarmzentrale eingegliedert. Die Netzwerk-Lautsprecher von Axis sind vollständige, für den sofortigen Einsatz vorkonfigurierte Soundsysteme. Die Geräte lassen sich zu einem flexiblen und skalierbaren System zusammenstellen. Lautsprecher können problemlos und schnell hinzugefügt oder entfernt und vielseitig eingesetzt werden. Es ist möglich, die Lautsprecher entweder individuell anzusprechen und zu steuern oder einen gemeinsamen Befehl für mehrere Geräte auszuführen.

Einsatzmöglichkeiten der gemeinsamen Lösung

Bei Notfällen, wie einem Panikalarm, Bombendrohung etc., ist eine unverzügliche Massenalarmierung erforderlich. Die Kombination von MobiCall und den Netzwerk-Lautsprechern ermöglicht die Alarmierung selbst in großen Hallen oder in lauten Umgebungen. Dies ist essentiell, um alle Anwesenden auf die Gefahrensituation aufmerksam zu machen. Die Lösung greift dabei auf eine bestehende Netzwerkinfrastruktur zurück und erreicht so alle im Netzwerk befindlichen Geräte. Ein Alarm über die Plattform und die Lautsprecher ergänzt damit die vorhandenen Möglichkeiten, per Telefon oder PC zu informieren. Somit ist eine gezielte und schnelle Evakuierung von Gebäuden oder einzelnen Bereichen möglich.

Im Rahmen der Integration wurden umfassende Überwachungsmechanismen in das Alarmkonzept eingebettet, um einen zuverlässigen Betrieb sicher zu stellen. So werden alle Vorgänge protokolliert und es stehen detaillierte Alarm- und Event-Logbücher zur Verfügung. Diese erlauben im Nachgang eine Auswertung und Beurteilung der Alarmprozesse.

New Voice hat die Axis Netzwerk-Lautsprecher im Zuge des Technologiepartnerprogramms zertifiziert, so dass Partner von einer getesteten Lösung profitieren und auf den bewährten Support zurückgreifen können.

"Die Zusammenarbeit mit Axis ist hervorragend und das erste Projekt wurde bereits erfolgreich umgesetzt. Gemeinsam ist uns eine sehr gute Integration der IP-Lautsprecher in die New Voice MobiCall-Alarmplattform gelungen", erklärt Benjamin Lieber, Geschäftsführer New Voice Deutschland.

"Wir freuen uns, dass New Voice unsere Lautsprecher nach umfangreichen Test ausgewählt und inzwischen auch zertifiziert hat. Für uns ist das Zusammenwachsen von Alarmmanagement, wie eben der MobiCall-Plattform, und unseren Lautsprechern ein logischer Schritt, der eine schnelle Reaktion auf Notfall- und Krisensituationen jeglicher Art bieten kann. Denn manchmal kommt es tatsächlich auf die Lautstärke an, um auch wirklich alle Anwesenden über eine gefährliche Situation zu informieren", so Marco Pompili, Senior Business Development Manager bei Axis Communications.





Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Axis bietet intelligente Sicherheitslösungen für den Schutz und die Sicherheit von Menschen, Unternehmen und Institutionen. Ziel von Axis ist es, zu einer sicheren, stabilen Welt beizutragen. Als globaler Marktführer im Bereich Netzwerk-Video sorgt Axis durch die kontinuierliche Entwicklung innovativer Netzwerkprodukte für den technischen Fortschritt in der Branche. Die Axis-Produkte basieren allesamt auf einer offenen Plattform.

Axis legt größten Wert auf die langfristigen Beziehungen mit seinen weltweiten Partnern und versorgt diese mit wegweisenden Netzwerkprodukten und technischem Know-how für etablierte und neue Märkte. Die Kunden profitieren von diesem globalen Partnernetzwerk.

Axis beschäftigt über 2.100 engagierte Mitarbeiter in mehr als 50 Ländern und arbeitet mit über 80.000 Partnern zusammen. Das 1984 gegründete schwedische Unternehmen ist an der NASDAQ Stockholm unter dem Tickersymbol AXIS notiert.

Weitere Informationen über Axis finden Sie unter www.axis.com.

