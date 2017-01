Darum werden Sie nur mit einer Ernährungsumstellung effektiv abnehmen

Lange gehütete Abnehmtipps sind nun endlich der Öffentlichkeit zugänglich. Der Fitness and Health Manager enthüllt, wie Sie Ihre Ernährung umstellen und so richtig abnehmen können.

Muss man wirklich alles abwiegen?

(firmenpresse) - Die Menge an unterschiedlichen Diäten und Fitnessprogrammen ist in den letzten Jahren stetig angestiegen. Dazu haben vor allem bekannte Persönlichkeiten beigetragen, die zuvor eigene Fernseh-Shows moderierten oder sich als Youtube-Stars einen Namen gemacht haben. Dabei haben Sie eigene Vorher-Nachher Bilder mit persönlichen Abnehmtipps der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.



Diese faszinierenden Wege zu den "Transformationen" mit den geheimen Abnehmtipps sind nun zum Greifen nah, dank dem Fitness and Health Manager, der sich die Mühe gemacht hat, in wenigen Wochen alle Mythen in einer Ernährungsumstellung aufzudecken.





Seit mehreren Monaten hat der Fitness and Health Manager Mohamed-Nassar mit anderen Experten, wie Ärzten und Sportwissenschaftlern ein wissenschaftlich fundiertes System mit täglichen Regeln entwickelt, sodass jeder richtig abnehmen kann.



Das Geheimnis liegt nicht etwa in einer besonderen Diät, denn Diäten sollen zwar für kurzfristige Erfolge nützlich sein, jedoch sind sie nicht langanhaltend.

Alle Regeln werden bis ins letzte Detail beschrieben, sodass selbst Anfänger den Schritt-für-Schritt-Anleitungen folgen können. Damit werden sie nicht nur die Ernährung umstellen können, sondern auch verstehen, wieso diese wichtig sind.

So wird unter anderem erklärt, dass es nicht auf die Kalorien ankommt, wenn man abnehmen möchte. Vielmehr ist es ein kleiner Aspekt von vielen, der jedoch alleine nicht ausreicht, wenn man langfristig effektiv abnehmen möchte. Dies erklärt er und sein Team anhand verschiedener Studien, die aufzeigen, dass Übergewichtige trotz einer sehr geringen Kalorienaufnahme nicht abnehmen konnten.



Es dürfte vor allem für diejenigen interessant sein, die zwar richtig abnehmen wollen, aber nicht auf alles verzichten möchten und Angst vor dem sogenannten Jojo-Effekt haben. Damit hebt sich dieses System nämlich von gewöhnlichen Diäten ab, da es garantiert, dass alte Gewohnheiten nach der Ernährungsumstellung nicht mehr existieren werden und somit auch keine unerwünschte Gewichtszunahme.





Höchstwahrscheinlich sind Anbieter von Crash-Diäten nicht erfreut über diese Informationen, doch das Internet wird derzeit mit kuriosen Abnehmtipps und Ernährungsmythen überflutet.

Die Webseite med-personaltraining.de bietet eine Vielzahl an Informationen an. Besonderes Highlight ist, die Rabattaktion im Neujahr mit einem zusätzlichen und komplett individuellen Trainingsplan.



Weitere Informationen können Sie auf der Webseite finden: http://www.med-personaltraining.de







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.med-personaltraining.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



Dies ist eine Pressemitteilung von

Med-PersonalTraining

Leseranfragen:

Buschkrugallee 28a, 12359 Berlin

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 17.01.2017 - 17:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1445443

Anzahl Zeichen: 2825

Kontakt-Informationen:

Firma: Med-PersonalTraining

Ansprechpartner: Mohamed Nassar

Stadt: Berlin

Telefon: +491629743811



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.