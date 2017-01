PICK PROJEKT GMBH: Bauherren bestätigen kontinuierlich Qualitätsleistung

Spitzenbewertungen von Bauherren als Bestätigung für Qualitätsphilosophie des Unternehmens

Vertrauenssiegel des ifb-Instituts

(firmenpresse) - Grevenbroich/Meerbusch. Die PICK PROJEKT GmbH, bekannt für eine fast 150 Jahre währende Bautradition in und um Grevenbroich, Neuss, Bedburg, Düsseldorf und Korschenbroich plant und entwickelt als Projektentwickler und Bauträger ganze Wohngebiete mit Ein- und Mehrfamilienhäusern.



Aktuell liegt der Schwerpunkt auf der Realisierung hochwertiger Eigentumswohnungen in zentralen Lagen. Das Portfolio versteht sich als "Leistung aus einer Hand" und reicht von Bauträgermaßnahmen über Architekturplanung, Generalplanung, Projektmanagement, Generalübernehmer bis hin zur Stadtplanung. "Vertrieb, Kundenberatung, Planung, Kalkulation, Auftragsvergaben, Projektmanagement, Bauleitung, um nur die Überschriften zu nennen: wir liefern alles aus einer Hand. Kurze Informationswege sorgen dabei für schnelle und hocheffektive Arbeitsweise; das kommt dem Kunden unmittelbar zugute!" umreißt Stefan Pick, Geschäftsführer des Unternehmens, die Philosophie, der das Unternehmen folgt.



Die Architekten und Ingenieure der PICK PROJEKT GMBH stehen für die hohe Qualitäts- und Serviceleistung des Unternehmens, wie die aktuelle Zufriedenheit der Bauherren erneut belegt. Um diese in Erfahrung zu bringen ließ das Unternehmen wie schon in der Vergangenheit alle übergebenen Bauherren von August 2015 bis November 2016 extern vom ifb Institut für Bauherrenbefragungen in allen relevanten Zufriedenheits-Parametern befragen. Die aktuellen Ergebnisse wurden zwischenzeitlich ausgewertet und veröffentlicht.

Im Mittelpunkt der Feldbefragung stehen individuelle Befragungskriterien zur Zufriedenheit und Empfehlungsbereitschaft der Bauherren sowie Detailbewertungen zu einzelnen Leistungen in der Planungs- und Produktionsstrecke ihrer Immobilie.



"Die guten Ergebnisse der letzten Bauherrenbefragung waren ausschlaggebend dafür, die gewonnenen Erkenntnisse zu vorhandenen Verbesserungen bzw. Optimierungen in den Abläufen und Strukturen in Form von geeigneten Maßnahmen umzusetzen", kommentiert Stefan Pick, und berichtet weiter: "Jetzt geht es uns darum, die hohe Planungs- und Ausführungsqualität auf diesem Niveau zu stabilisieren. Jeder Hinweis, der aus den Erfahrungen unserer Bauherrinnen und Bauherren dazu beitragen kann, ist für uns von Bedeutung"!





Dass das Unternehmen die Befragungsergebnisse aus der Vergangenheit ernst genommen hat, zeigen die im Detail nachzulesenden, noch einmal deutlich verbesserten Bewertungen. Theo van der Burgt, Geschäftsführer des ifb Instituts: "Wer wie die PICK PROJEKT GMBH von seinen Bauherren seit Jahren homogene Spitzennoten bestätigt bekommt, darf sich durchaus zu den Spitzenanbietern seines Marktumfeldes zählen"!



Die aktuelle Statusbefragung bescheinigt der PICK PROJEKT GMBH eine insgesamt für die Branche weit überdurchschnittliche Zufriedenheitsquote von 98% der Bauherren. Dass die Bauherren mit den Leistungen des Unternehmens vollends zufrieden sind, zeigt ihre Empfehlungsbereitschaft: Alle befragten Bauherren empfehlen das Unternehmen weiter (Zustimmung: 100%)! Aus diesem Grunde wurde dem Unternehmen erneut das Gütesiegel "Geprüfte Bauherren-Zufriedenheit 11/2016" in Gold verliehen.



Die Ergebnisse der aktuellen Status-Befragung übertreffen sogar die guten Bewertungen der letzten Befragung: Mit durchgängigen Bestnoten bewerten die BAUHERREN ihre Zufriedenheit mit der Beratung (1,5), der Architektur und Planung (1,4), der Bauleitung (1,5) und Bauausführung (1,5). Alle Bauherren bestätigen dem Unternehmen trotz einer sehr hohen Änderungsbereitschaft (1,3) volle Budgetsicherheit bei den vertraglich vereinbarten Baukosten. Die Gesamtanforderungen der Bauherren wurden ebenso voll erfüllt wie ihre Wünsche und Anforderungen. Die Einhaltung gemachter Versprechen und vereinbarter Zeiträume ist vollumfänglich gewährleistet. Nahezu ALLE (95%) BAUHERREN würden noch einmal mit der PICK PROJEKT GMBH bauen. Die hohe Kundenorientierung von Mitarbeitern und Handwerkspartnern wird in den Kommentaren der Bauherren immer wieder betont.



Van der Burgt: "Das sind Ergebnisse, wie wir sie leider viel zu selten sehen! Solche Bauherren-Bewertungen sind nur ausgesuchten Spitzenanbietern vorbehalten. Qualifizierte und transparente Bewertungen, wie sie bei der PICK PROJEKT GMBH zum wiederholten Male vorliegen, liefern aussagekräftige Informationen, mit denen jeder angehende Bauherr sich eine Menge Ärger und Probleme von vorneherein ersparen kann. Aus unserer Sicht sind solche Bewertungen der beste Maßstab und damit Benchmark für eine verbesserte Orientierung und Entscheidungshilfe von Bauinteressenten, die ihren Favoriten noch suchen"!



Alle erforderlichen Details zu den Ergebnissen der Bauherren-Befragung können unter www.BAUHERREN-PORTAL.com oder direkt über die PICK PROJEKT GMBH abgerufen werden.



Meerbusch, im Dezember 2016







Die Qualitätsgemeinschaft zwischen der BAUHERRENreport GmbH und dem ifb Institut für Bauherrenbefragungen beschäftigt sich mit repräsentativen Bauherren-Bewertungen aus schriftlich-verbindlichen Befragungen und den daraus abzuleitenden Handlungsempfehlungen für Bauinteressenten. Partner der Qualitätsgemeinschaft sind geprüfte, regionale Spitzenanbieter aus dem Haus- und Wohnungsbau, deren Bauherrenzufriedenheit überdurchschnittlich hoch ist.



Die Ergebnisse der Befragungen werden nach der Auswertung zertifiziert und ab einer Zufriedenheitsquote von 80% beurkundet. Dann verleiht das ifb Institut auch das geschützte Güte- und Vertrauenssiegel "Geprüfte Bauherren-Zufriedenheit". Die substanziellen Inhalte des Konzeptes sind einzigartig: Die Ergebnisse fließen in eine umfassende PR-Kampagne und ein professionelles Empfehlungsmarketing ein und werden u.a. im Netz und in Profi- und PR-Portalen verbreitet, damit möglichst viele Interessenten von der Spitzenqualität der untersuchten Partner erfahren.



Die Zielsetzung: "Spitzenanbieter im Haus- und Wohnungsbau müssen über Bauherren-Bewertungen klar erkennbar von der breiten Masse aller anderen Anbieter getrennt und wesentlich auffälliger herausgestellt und hervorgehoben werden!"



Die Ergebnisse der Haus- und Wohnungsbauer werden auf der Bauinteressenten-Plattform, dem Bauherren-Portal, veröffentlicht. Hausbauerfahrungen und Bauherrenbewertungen geprüfter Bauunternehmen sind für jeden zugängig, Downloads stehen kostenlos bereit.



Authentische, verständliche Bewertungen der Bauherren zu ihrer Zufriedenheit und Empfehlungsbereitschaft generieren die beabsichtigte Sogwirkung auf Bauinteressenten, denn diese sollen sich schließlich für einen der besten Anbieter in ihrer Region entscheiden!



Vorteile für Bauinteressenten: Die Bauherren-Bewertungen im Bauherren-Portal geben zusätzliche Orientierung und ein wichtiges Sicherheitsplus: Die in dieser Qualität aufgearbeiteten Empfehlungen von Ex-Bauherren zu ausgesuchten Haus- und Wohnungsbau-Unternehmen helfen Bauinteressenten, ihre Entscheidung durch belegbare Fakten abzusichern. Die Tiefe an Qualität bekommen sie an keiner anderen Stelle, auch nicht im Netz!



Vorteile für Partner-Unternehmen: Neben anderen Nutzenaspekten haben sie Vorteile in der Außendarstellung ihrer Qualitätspositionierung und damit in der Imagedarstellung innerhalb ihres relevanten Marktes. Die Auslobung ihrer geprüften Bauherren-Zufriedenheit lässt den Eingang an qualifizierten Empfehlungsanfragen und Aufträgen ansteigen. Teure, meist nicht messbare Image-Werbung kann sofort eingespart werden. Betriebswirtschaftlich rechnet sich der geringe Aufwand in kürzester Zeit: Ein Konzept, bei dem alle Beteiligten gewinnen!



