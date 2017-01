Kostenloses Webinar über Vitamin K2-MK7 klärt über seine positiven Funktionen auf

Vitamin K2-MK7 steht im Zusammenhang mit modernen Zivilisationskrankheiten und Haupttodesursachen. Kaum jemand weiss darüber Bescheid. Dieses kostenlose Webinar füllt diese gefährliche Wissenslücke.

Referent Martin Thomi, dipl. Apotheker

(firmenpresse) - [Hitzkirch/Schweiz, 16.01.17] Die MyGrace Lipofluid GmbH lanciert mit seinem Webinar über Vitamin K2-MK7 einen Volttreffer: Das neue Informationsangebot sorgt dafür, dass die Teilnehmer erkennen, dass das eher unbekannte Vitamin K2, die Leistungsfähigkeiten steigern kann und einen positiven Effekt für die Gesundheit mitbringt. Der Vortrag soll schnell und einfach diese Wissenslücke füllen. Mehr dazu lesen Sie hier:



Wohlbefinden und Gesundheit für seine Kunden sind zwei wichtige Faktoren in der Corporate Culture der MyGrace Lipofluid GmbH. Durch ein positives Miteinander entwickelte sich das Unternehmen zu einem zuverlässigen Partner für Nahrungsergänzungsmittel. Die Firma legt mal wieder eine Marktneuheit auf: Mit dem Webinar über Vitamin K2-MK7 erhalten Interessenten wertvolle Informationen über das Präparat. Dem Anbieter ist es wichtig, dass die Besucher des Webinars erkennen, dass sofern Vitamin K2 für ihn unbekannt ist, der Vortrag schnell und einfach diese Wissenslücke füllt. Das Vitamin K2 verspricht enorm positive Auswirkungen auf die persönliche Lebensqualität wie das Wohlbefinden und die Gesundheit. Das Webinar kann völlig kostenlos und unverbindlich unter http://www.mygrace.ch besucht werden. Die darin gegebenen Informationen stammen von einem Diplom Apotheker und Kenner von Nahrungsergänzungsmitteln.



Authentisch, frisch und modern: Der neue Webauftritt der MyGrace Lipofluid GmbH schlägt einen Bogen von den traditionellen Wurzeln hin zum modernen Erscheinungsbild von heute. Der einzigartige Charakter der Firmenphilosophie kommt dabei gut zum Ausdruck. Besonders wichtig für die Macher der Webseite: Inhaltliche Authentizität, mit der sich Interessenten aus dem deutschsprachigen Raum sofort über das Vitamin K2 informieren können. Deshalb sind die Informationen charmant, locker und informativ gehalten. Mehr erfahren Sie unter: http://www.mygrace.ch





"Selten waren wir von den positiven Eigenschaften eines Vitamins so überzeugt: Unser Webinar über Vitamin K2-MK7 hat das Potenzial die Lebensqualität und Gesundheit vieler Menschen positiv zu beeinflussen.", verkündet Martin Thomi, der verantwortliche Geschäftsführer der MyGrace Lipofluid GmbH.



Über die MyGrace Lipofluid GmbH:



Ein Blick zurück in die Firmengeschichte der MyGrace Lipofluid GmbH lässt die hohe Kompetenz und das Know-how für Nahrungsergänzungsmittel erkennen. Gegründet wurde MyGrace Lipofluid GmbH bereits vor einigen Jahren. Der Hauptsitzt befindet sich in Hitzkirch in der Schweiz und die Geschäfte werden von dem Diplom Apotheker Martin Thomi geführt.



Die Firma MyGrace Lipofluid GmbH wurde 2007 gegründet. Hochwertige Nahrungsergänzungsmittel und kosmetische Produkte werden überwiegend selber hergestellt und vertrieben. Ein zweites Standbein ist die apparative Schönheitsbehandlung in eigner Praxis (www.bodytuning.ch).

MyGrace Lipofluid GmbH

Leseranfragen:

Herrenmattstrasse 4, 6285 Hitzkirch

PresseKontakt / Agentur:





