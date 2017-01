Berliner Zeitung: Kommentar zum Verfassungsgerichtsurteil/NPD

(ots) - Spätestens seit den Pegida-Aufläufen in Dresden und

den Landtagswahl-Erfolgen der zunehmend rechtsradikalen AfD ist klar,

dass der Rassismus in allen Schattierungen, der Hass auf "die

Politiker", die "Schwulen" und "die Muslime" die Gesellschaft zu

verwüsten droht wie die Droge den Körper des Junkies. Wo früher in

den Landtagen NPD-Funktionäre hockten und Hassparolen stammelten,

sitzen heute an ihrer Stelle - und sehr viel mehr - Funktionäre der

AfD. Hass benötigt kein Parteibuch, aber er braucht einen Lebensraum,

ein Biotop, in dem er gedeihen kann. Dieses Biotop kann eine

Gesellschaft verschlingen. Es lässt sich mit keinem Verbot durch die

Justiz aus der Welt schaffen, austrocknen kann es nur die

Gesellschaft selbst - durch das Beharren auf ziviler Courage und

Humanität.







