Familienlenkrad: BILD am SONNTAG zeichnet erstmals familienfreundlichstes Importauto unter 30.000 Euro aus / Familien geben im Praxistest Nissan Evalia die meisten Punkte

(ots) - Zum ersten Mal hat BILD am SONNTAG (BamS) am

Dienstag, 17. Januar 2017, das BamS-Familienlenkrad für das

familienfreundlichste Importauto unter 30000 Euro vergeben: Im

Praxistest schnitt der Nissan Evalia am besten ab.

Nissan-Europa-Geschäftsführer Thomas Hausch nahm die Auszeichnung

gestern in Berlin persönlich entgegen. Sie ist in dieser Form zum

ersten Mal vergeben worden.



Der Marktanteil ausländischer Autos in Deutschland wächst stetig,

liegt stabil deutlich über 30 Prozent. BamS-Chefredakteurin Marion

Horn: "Das Preis-Leistungsverhältnis von Importautos ist für Familien

extrem attraktiv, weil sehr viele Extras in der Grundausstattung

enthalten sind und die Wagen oft langfristige Garantien bieten."



Insgesamt 17 Automobilhersteller hatten ihre Fahrzeuge für das

Familienlenkrad nominiert. Bedingung der BamS-Redaktion: Der

Kaufpreis durfte inklusive Ausstattung 30.000 Euro nicht übersteigen.



Der TÜVRheinland hatte als unabhängiger Partner zunächst eine

repräsentative Marktstudie durchgeführt. Thema: Was ist für Familien

entscheidend beim Autokauf? Ergebnis: Sicherheit, Anschaffungspreis,

Unterhalts-/Betriebskosten, Kofferraum und Innenraum. Auf Basis

dieser Kriterien schafften es fünf der 17 Autos ins Finale. Neben

dem Nissan Evailia der Dacia Dokker, der Renault Scénic, der Mazda

CX-3 und der Citroen C4.



Fünf Familien (9 Erwachsene, 13 Kinder, ein Hund) testeten ein

Wochenende lang die fünf Finalisten auf ihre Alltagstauglichkeit. Am

Ende lag der Nissan Evailia mit 87 Punkten knapp vor dem Citroen C4

(86 Punkte), gefolgt vom Dacia Dokker (79), Renault Scénic (71) und

Mazda CX-3 (52). Über den Test berichtete BILD am SONNTAG in einer

fünfwöchigen Serie.







Original-Content von: BILD am SONNTAG



Dies ist eine Pressemitteilung von

BILD am SONNTAG

