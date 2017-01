Frankfurter Rundschau: Die NPD darf weitersterben

(ots) - Die NPD ist längst eine Splitterpartei,

finanziell ausgeblutet und in keinem Landtag mehr vertreten, ihr

Verschwinden von der politischen Landkarte der Republik ist

vermutlich nur eine Frage der Zeit. Es klingt paradox: Aber es ist

ausschließlich die trostlose Lebenserwartung, die der Partei in

Karlsruhe das Überleben gesichert hat. Das Gericht hat keine Zweifel

an ihrer verfassungsfeindlichen Gesinnung, die menschenverachtend,

rassistisch und wesensverwandt mit der Ideologie des

Nationalsozialismus sei. Aber die Partei habe eben zu wenig

Bedeutung, um die freiheitliche demokratische Grundordnung ernsthaft

in Gefahr bringen zu können.







