Tätlicher Angriff auf MDR-Filmteam

(ots) - Am frühen Montagabend ist ein Kamerateam des

Mitteldeutschen Rundfunks in Erfurt tätlich angegriffen worden. Die

Journalisten drehten einen Filmbeitrag zum Thema "Angriffe auf

Flüchtlingskinder" für die politischen Magazine "Exakt und "FAKT".



Während der Dreharbeiten auf dem Platz der Völkerfreundschaft

griff eine Gruppe alkoholisierter junger Männer zunächst den

Kameramann an und wollte ihm die Kamera entreißen. Dann beleidigten

sie einen MDR-Journalisten syrischer Herkunft rassistisch. Im

weiteren Verlauf ging einer der Angreifer mit einem Gegenstand in der

Hand auf den 32-jährigen los. Der Journalist wurde von zwei

Angreifern mehrere hundert Meter gejagt, ehe er in einen Supermarkt

flüchten konnte.



Verletzt wurde niemand. Die Polizei war schnell vor Ort und konnte

die Personalien aller Täter dort aufnehmen. Die zwei Haupttäter

wurden noch am Abend vernommen.



Die Redaktion plant, den Beitrag zu massiv gestiegenen Angriffen

auf Flüchtlingskinder am kommenden Dienstag, 24. Januar, im

ARD-Magazin "FAKT" um 21.45 Uhr zu senden.







Pressekontakt:

MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Sebastian Henne,

Tel.: (0341) 3 00 63 76, E-Mail: presse(at)mdr.de; Twitter: (at)MDRpresse



