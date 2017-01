Die leichteste Kepler Lupenbrille, die es je gab! Q-Optics bei JADENT

Endlich: Zahnärztinnen tun sich leicht mit einer Kepler / Mit der Q-Optics Lupenbrille / Neu beim Dental-Fachhandel und Lupenbrillen-Spezialisten JADENT in Aalen

(PresseBox) - Natürlich ist sie auch für Zahnärzte geeignet, die federleichte Lupenbrille Q-Optics! Jetzt erleben Zahnärztinnen und Zahnärzte die unendliche Leichtigkeit einer Kepler Lupenbrille. Und das in 3 Vergrößerungen: 3,5x, 4,0x, 4,5x. Grade mal 60 Gramm leicht, bietet die exzellente High-Resolution Optik der Q-Optics Kepler Lupenbrille den höchst komfortablen Blick auf das Behandlungsareal. Und sie trägt sich leicht mit der feinen Titanfassung mit den NiTi-Flex-Bügeln. 11 unterschiedliche modische Farben (z. B. Weiß, Hot Pink, Cayenne Rot, Schiefergrau) und die Größen Petite oder Regular kennzeichnen darüberhinaus die Q-Optics Lupenbrille.

Die TrueFitTM Technology der Q-Optics Lupenbrille stellt die hochprofessionelle, digitale Vermessung der kritischen Augen- und Gesichtsmerkmale sicher. Denn: so facettenreich, wie ein menschliches Gesicht ist, so wichtig ist auch die exakte Anpassung der Q-Optics Lupenbrille an das Gesicht der Trägerin bzw. des Trägers. Dieses weltweit einzigartige TrueFitTM ?Verfahren erfasst alle nötigen Parameter (z. B. Augenabstand, Inklination, Myopietoleranz und Konvergenz) und garantiert eine maßgefertigte Lupenbrille. Für die bestmögliche Ergonomie bei der Behandlung definiert JADENT gemeinsam mit der Zahnärztin und mit dem Zahnarzt den individuellen Arbeitsabstand.

Die Anti-fog-Beschichtung der Brillengläser, das Optikgehäuse aus hochwertigem Titan und Karbon und die wasserfeste Optik-Komponente geben hohe Sicherheit im täglichen Einsatz der Q-Optics Kepler Lupenbrille.

Die endgültige Bedeutung erlangt eine Lupenbrille jedoch erst mit einer koaxialen Beleuchtung, z. B. mit der JADENT LED-Beleuchtung DIObright3S . Mit dem geringen Gewicht ist sie kaum spürbar und sorgt doch für die hervorragende, tageslichtähnliche Ausleuchtung des Sehfelds in natürlichen Farben. Die hohe Beleuchtungsstärke von ca. 50.000 Lux und die hochwertige Glasoptik mit Antireflexbeschichtung garantieren ein sehr homogenes, großes Leuchtfeld. Dabei lässt sich die Helligkeit der DIObright3S stufenlos regulieren.



Ausführliche Informationen zum Einsatz von Lupenbrille und Dentalmikroskop für die optimale Ergonomie am Arbeitsplatz erhalten Sie beim Dentalfachhändler JADENT in Aalen: Tel. 07361-3798-0 oder per E-Mail info(at)jadent.de.



Seit nahezu 20 Jahren gilt JADENT als das führende Vertriebsunternehmen unter den deutschen Dentalhändlern für High-Tech-Produkte aus den Bereichen Vergrößerndes Sehen mit Lupenbrillen und Dentalmikroskopen sowie Beleuchtung für die hochwertige Zahnbehandlung. Eigene Entwicklungen, wie z. B. die LED-Beleuchtung DIObright für Lupenbrillen sowie die LED-Beleuchtung DIOX zur Nachrüstung von Dentalmikroskopen (aller Hersteller), die bisher mit Faseroptikbeleuchtung bestückt waren, unterstreichen die optische Kompetenz.

Firmeninhaber Klaus-Jürgen Janik hat als Manager für das Unternehmen Carl Zeiss bereits bei einem mehrjährigen USA-Aufenthalt in den 1990er Jahren die hervorragenden Chancen und Möglichkeiten der Vergrößerung in der Zahnheilkunde insbesondere für die Wurzelkanalbehandlung kennengelernt. Diese Idee, die Mikroskopie in die Zahnheilkunde einzuführen, war Auslöser für die Gründung des eigenen Unternehmens im Jahr 1997. Im selben Jahr noch organisierte Klaus-Jürgen Janik die US-Endo Tour nach Seattle, USA, mit 15 engagierten Zahnärzten aus Deutschland. Diese Aktion war der Grundstein für eine sehr erfolgreiche Markteinführung der Dentalmikroskope von ZEISS. Inzwischen verwenden die Meinungsbildner der minimal-invasiven Zahnheilkunde zum großen Teil Dentalmikroskope von ZEISS.

Klaus-Jürgen Janik fördert seit vielen Jahren die Fortbildung von Zahnärzten. So ist er Mitbegründer der Microdentistry Study Group, einer Vereinigung engagierter Zahnmediziner, die sich besonders um innovative Methoden bei der Wurzelkanalbehandlung bemüht. Inzwischen hat sich diese Study Group über die Deutsche Gesellschaft für Endodontie zur DGET weiterentwickelt.

De Fortbildung und Weiterentwicklung sind JADENT weiterhin ein wichtiges Anliegen: So können Zahnärzte im europaweit einzigartigen Dental-Showroom am Firmensitz in Aalen Mikroskope der führenden Hersteller wie Alltion, Global, KAPS, Leica, Seiler und ZEISS verlgeichen ? in einem echten ?Side by Side testing?.

Im überregional bekannten innovativen Mikroskop Training Center MTC® Aalen, dem Partner-Unternehmen von JADENT, werden der Einsatz des Dentalmikroskops und die neuesten Behandlungsmethoden geschult und praxisnah erlernt: Unter anderem durch Live-Behandlungen, die in der angrenzenden, modernen Zahnarztpraxis durchgeführt und in 3D-HD in den Vortragsraum auf einen 208 cm Bilddiagonale messenden Monitor übertragen werden. National und international renommierte Referenten wie z. B. Dipl.-Stom. Michael Arnold, Dresden, Dr. Josef Diemer, Meckenbeuren, ZA Oscar v. Stetten, Stuttgart und Dr. Bijan Vahedi, Ausgsburg, Dr. Marc Hinze, München und v.a.m. stellen ihr Können und Wissen im MTC® Aalen bereit.

Darüber hinaus wurde am Mikroskop Training Center MTC® Aalen die neue Kursreihe zur CMD (Cranio-mandibuläre Dysfunktion) mit Dr. Daniel Hellmann, niedergelassen in der o. g. Aalener Zahnarztpraxis und Mitglied der Forschungsgruppe ?Orale Physiologie und experimentelle Biomechanik (Leiter Professor H.J. Schindler und Professor M. Schmitter), Uni Heidelberg,. ins Leben gerufen. Dr. Hellmann ist als erfolgreicher Kurs-Referent häufig zu Gast an der APW (Akademie Praxis und Wissenschaft) in Düsseldorf.

Mehr Informationen zu den innovativen Produkten von JADENT: www.jadent.de

Mehr Informationen zum Zahnärzte-Fortbildungszentrum Mikroskop Training Center MTC® Aalen: www.mtc-aalen.de





