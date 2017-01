Q4 erwirbt CapMark Clarity, um Aktieninhaber-ID- und Markt-Intelligence-Lösungen der nächsten Generation auf die Märkte im Vereinigten Königreich und in Europa zu bringen

Durch die Akquisition wird die revolutionierende Technologie von

Q4 mit der Markt-Intelligence von CapMark Clarity kombiniert, um die

Identifikation von Aktieninhabern im Vereinigten Königreich und in

Europa zu beschleunigen und die Genauigkeit zu erhöhen.



Q4 Inc., ein global führendes Unternehmen im Bereich cloudbasierte

Investor Relations, gibt die Akquisition von CapMark Clarity bekannt,

ein Anbieter von Aktioninhaber-ID und Markt-Intelligence für Märkte

im Vereinigten Königreich und in Europa. CapMark Clarity wird mit der

Intelligence-Abteilung von Q4 vereint und Amit Sanghvi, CEO von

CapMark Clarity, wird als leitender Director für internationale

Beratung zum Unternehmen kommen.



Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung wird CapMark Clarity einen

neuen Standard für traditionelle Dienste im Bereich

Investorbeziehungen in Europa setzen. CapMark Clarity führte seine

proprietäre Lösungen für Markt-Intelligence-Technologie und

Aktioninhaber-ID im Jahr 2012 auf dem Markt ein und etablierte sich

als innovativer Shareholder-ID-Anbieter in Europa und im

asiatisch-pazifischen Raum. Die Fusionierung von CapMark Claritys

Expertise mit datengestützter Intelligence von Q4 schafft eine neue

europäische Kraft im Bereich Marktlösungen und Aktieninhaber-ID für

IR-Fachkräfte.



"Ich war stets beeindruckt von der Arbeit, die Amit geleistet hat.

Die Kombination von CapMark Clarity mit unseren marktführenden

Algorithmen ermöglicht es uns, die schnellste, hochgenaue und

einsetzbare Intelligence für Kunden aus dem Vereinigten Königreich

und Europa bereitzustellen", erklärte Darrell Heaps, CEO von Q4. "Wir

sind der Überzeugung, dass unser datenwissenschaftlicher Ansatz zu

Intelligence es uns ermöglicht, eine Geschwindigkeit und Genauigkeit

zu erreichen, die vorher im Vereinigten Königreich und in Europa



nicht erreicht werden konnte. Wir freuen uns, mit Amit und dem Team

von CapMark Clarity zusammenzuarbeiten, um die nächste Generation an

Lösungen auf den Markt zu bringen."



Q4 nutzt Technologie der nächsten Generation wie Algorithmen des

maschinellen Lernens und die Verarbeitung natürlicher Sprache, um

Prozesse für IR-Fachkräfte mit unübertroffener Geschwindigkeit,

Einfachheit und Präzision zu automatisieren. Durch die Akquisition

von CapMark Clarity wird das vollständige Angebot von Q4s nächster

Generation an IR-Lösungen sowie die IR-Workflow-Plattform, Q4

Desktop, nun europäischen Kunden zur Verfügung stehen.



"Q4 hat für mehrere Jahre technologische Innovationen in der

IR-Branche angetrieben. Durch die Nutzung von künstlicher Intelligenz

hat Q4 die Industrie in eine neue Ära smarter Technologie geführt.

Wir freuen uns darauf, diese Technologie zu nutzen und europäische

IR-Fachkräfte zu befähigen, indem wir ihnen hochqualitative

Markt-Intelligence und Aktieninhaber-ID direkt zur Verfügung

stellen", erklärte Amit Sanghvi, Gründer und CEO von CapMark Clarity.



Die Abteilung für europäische Intelligence von Q4 wird in London,

Vereinigtes Königreich, ansässig sein. Mit mehr als 1.200 weltweiten

Kunden und Büros in New York, Toronto, Chicago, Kopenhagen und London

ist Q4 fest positioniert, um den starken Wachstumskurs bis ins Jahr

2017 und darüber hinaus fortzuführen.



Informationen zu Q4 Inc.



Q4 ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Lösungen für

Investorenbeziehung- und Kapitalmarkt-Lösungen. Tausende von Marken

weltweit nutzen die Website, das Webcasting, das CRM, die Analytics

und die Überwachungslösungen von Q4, um sich besser mit ihren

Investoren zu verbinden und deren Kapitalmärkte zu verstehen. Im Juni

2016 führte Q4 den Q4 Desktop ein, die erste vollintegrierte

Investor-Relations-Plattform der Branche, die Kommunikationswerkzeuge

und Analytics in vollständige IR-Workflow- und CRM-Anwendung

integriert. Q4 verfügt über Büros in New York, Chicago, Toronto,

Kopenhagen und London. Nähere Informationen erhalten Sie auf:

http://www.q4inc.com.



Informationen zu CapMark Clarity



CapMark Clarity ist ein unabhängiges Unternehmen für Marktwissen

mit einem Fokus auf der Bereitstellung von hoher Qualität und

persönlichen Dienstleistungen für jeden seiner Kunden. Unterstützt

von einem Team mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung setzt CapMark

Clarity einen neuen Standard bei traditionellen

Investor-Relations-Diensten und führt damit den Weg in eine neue Ära

an smarteren Investor Relations an.



Taryn Shulman, Q4 Inc., Director, Marketing, +1-416-540-9832,

taryns(at)q4inc.com



