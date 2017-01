Stuttgarter Zeitung: zu den Brexit-Plänen

(ots) - Durch den harten Brexit wird der Zusammenhalt

des Königreichs ernsthaft getestet werden. Schottland kann kaum

hinnehmen, dass es einfach so aus Europa heraus gebrochen werden

soll. Irland und Nordirland sind über der Aussicht auf neue

Grenzposten und Zollhäuschen, und in Angst um den nordirischen

Frieden, eh schon in Panik geraten. Für sie kommt ein harter Brexit

einer Katastrophe gleich.







Pressekontakt:

Stuttgarter Zeitung

Redaktionelle Koordination

Telefon: 0711 / 72052424

E-Mail: spaetdienst(at)stzn.de

http://www.stuttgarter-zeitung.de



Original-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Stuttgarter Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.01.2017 - 19:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1445481

Anzahl Zeichen: 739

Kontakt-Informationen:

Firma: Stuttgarter Zeitung

Stadt: Stuttgart





Diese Pressemitteilung wurde bisher 108 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung