Mittelbayerische Zeitung: Größer denken / Kommentar zur Hamburger Elbphilharmonie

(ots) - Mit Kübeln voller Häme statt Champagnerströmen

hätte die Elbphilharmonie auch eröffnet werden können. Schließlich

rangiert der Bau im Ranking deutscher Baustellendesaster knapp hinter

BER. Ein Glück nur, dass die Steuermilliarden sprudeln. Sonst hätte

die gewaltige Kostenexplosion Entscheider dahingerafft. Jetzt wird

der moderne Monumentalbau allenthalben gepriesen und ist auf Monate

ausverkauft. Die Hamburger sind stolz auf "Elphi". Schon bald wird

der markante Bau zum Magneten und Wahrzeichen geworden sein, so wie

die Oper von Sydney. Die Australier haben den ursprünglichen Baupreis

damals glatt um das Fünfzehnfache überzogen. Auch über Schloss

Neuschwanstein kreiste schon zur Entstehungszeit der Pleitegeier. Wer

denkt heute noch daran? Think big: Das Große denken, das fällt uns

Deutschen schwer. Wir zählen und rechnen und ärgern uns gerne. Die

Elbphilharmonie zeigt, dass es sich lohnen kann, auf die Vernunft zu

pfeifen. Architektur ist auch eine Kunst. An ihrer Schönheit darf man

sich erfreuen - ohne nach dem Preis zu fragen.







