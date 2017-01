Südwest Presse: Leitartikel zum NPD-Verbot

(ots) - Zu unbedeutend, um eine Gefahr zu sein. Diese

Einschätzung des Bundesverfassungsgerichtes müsste die NPD fast so

schmerzen, wie es ein Verbot der rechtsextremen Partei getan hätte,

das die Richter nicht aussprechen wollten. Das verdrängen die Kader

der Truppe, die nur noch einen einsamen Abgeordneten (im

Europaparlament) stellt, wenn sie ihr dürftiges Überleben nun als

"Sieg" feiern. Denn anders als es der Parteislogan "verboten gut"

suggerieren will, sahen die Richter in der NPD nur noch den Schatten

einer Partei. Rein rechtlich ist das Urteil keine Überraschung. Zu

hoch sind die Anforderungen des Grundgesetzes an ein Parteiverbot,

die des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg

sind noch höher. So ging der Bundesrat ein hohes Risiko ein, als er

2013 den Verbotsantrag stellte. Für den Staat ist das erneute

Scheitern - das erste erfolglose Verfahren endete 2003 - eine

krachende Niederlage. Es ist niemandem wohl angesichts der Tatsache,

dass eine Partei, die "das System" überwinden will, sich von diesem

alimentieren lässt. Die NPD dient auch als Scharnier zu "freien

Kräften" wie den Kameradschaften. Doch letztlich teilt die notorisch

klamme NPD das Schicksal der kommunistischen K-Gruppen der 70er

Jahre, die noch der Revolution entgegendämmerten, als sich linkes

Denken längst im kulturellen Mainstream verankert hatte: Es bedarf

keiner Avantgarde, wenn ihr radikales Gedankengut salonfähig geworden

ist. Völkisch-nationalistisches Denken ist bis in die Mitte der

Gesellschaft vorgedrungen. Die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin

Angela Merkel (CDU) hat jenen die Tür geöffnet, denen Deutschland

schon lange nicht mehr deutsch genug war. Dazu kommt das historische

Versagen der politischen Linken, die es nicht vermocht hat, den

Verlierern von Globalisierung und Sozialabbau ihre politische Heimat

zu erhalten. Die Alternative für Deutschland (AfD) als



parlamentarischer Arm und Pegida-Aufmärsche auf der Straße bilden

eine breite Bewegung, die weit mehr Stoßkraft entwickelt als die NPD

in ihren besten Zeiten. Parteien an den äußersten Rändern des

politischen Spektrums sind eine Begleiterscheinung demokratischer

Strukturen. Andere Staaten haben sich daran gewöhnt, Deutschland

nicht. Das liegt mit an der bewussten Konzeption der Bundesrepublik

nach 1949 als wehrhafter Demokratie. In den überschaubaren Zeiten der

alten Bundesrepublik mag das Parteienverbot ein probates Mittel

gewesen sein, die Landschaft sauber zu halten. Heute verändert sich

die Welt in einer Form und Geschwindigkeit, dem dieses schwerfällige

Instrument kaum noch gerecht wird. Das Versagen des Staates im Umgang

mit der Neonazi-Terrorzelle NSU kann es nicht kaschieren. Pöbelhafter

Politikstil und autoritäres Denken, das Demokratie und Rechtsstaat

gefährdet, ist in Europa oft Alltag. Es gibt keinen Grund, sich

zurückzulehnen. Doch im großen Zusammenhang darf man seit gestern

sagen: Die NPD ist ein Detail der Geschichte.







Pressekontakt:

Südwest Presse

Ulrike Sosalla

Telefon: 0731/156218



Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Südwest Presse

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.01.2017 - 19:38

Sprache: Deutsch

News-ID 1445487

Anzahl Zeichen: 3459

Kontakt-Informationen:

Firma: Südwest Presse

Stadt: Ulm





Diese Pressemitteilung wurde bisher 74 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung