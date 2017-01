Schadenprävention& Lagerverwaltung im Einzelhandel -- wie schützen Sie Ihre Gewinne?

Jedes Jahr erleidet die Einzelhandelsbranche einen

milliardenschweren Schaden durch eine Kombination aus Kunden- und

Mitarbeiterdiebstahl, Lieferantenfehler und administrative Fehler.

Selbstbedienungskassen kommen zwar bei Kunden gut an, sie

verschlimmern aber andererseits das Problem. Es stellt sich die

Frage, wie man das Kundenerlebnis verbessern und gleichzeitig seine

Gewinne schützen kann.



Nach wochenlanger Recherche hat sich herausgestellt, dass

Schadenpräventionsabteilungen in ganz Europa immer noch an der

Wahrnehmung leiden, sie seien die Firmenpolizei, was einer echten

geschäftlichen Partnerschaft im Wege steht.



Es gibt kein Geheimrezept zur Behebung dieser Probleme. Aber

Lösungsansätze ergeben sich durch abteilungsübergreifende

Zusammenarbeit, fortschrittliche Analytik und intelligente

Technologien. Wie aber lassen sich diese Faktoren auf einer

strategischen Ebene kombinieren, um Ihr Schadenpräventionsteam von

einer Hilfsfunktion zur Verbrechensbekämpfung in eine operative

Spitzenfunktion und einen betriebswirtschaftlichen Mehrwertfaktor zu

überführen?



Vor diesem Hintergrund freuen wir uns das erste Forum für

Schadenprävention & Lagerverwaltung (https://intelligentlosspreventio

nretail.iqpc.co.uk/loss-prevention-agenda?utm_source=prnewswire&utm_m

edium=social&utm_campaign=28080.001-external-pressrelease&utm_term=28

080.001_pr&utm_content=text&mac=28080.001_pr&disc=28080.001_pr) zu

präsentieren, eine einmalige Gelegenheit für über 80 Experten auf dem

Gebiet der Schadenprävention, um sich mit Kollegen intensiv darüber

auszutauschen, wie man aus der reaktiven Schadensbekämpfungsstrategie

einen prädiktiven Ansatz machen und geschäftsüberschreitend die

Gewinne schützen und verbessern kann.



An dem Forum nehmen unter anderem die folgenden

Schadenpräventionsexperten teil:





- Rob McAssey, Loss Prevention Director WE/CEE bei Nike

- Jerome Bertrum, Director of Loss Prevention Europa bei Guess

- Ricky Smith, Head of Security bei Chanel

- Mitch Haynes, Head of Loss Prevention bei Karen Millen

- Richard Jenkins, Head of Loss Prevention & RFID bei M&S



>> Das komplette Veranstaltungsprogramm gibt es hier als Download

(https://intelligentlosspreventionretail.iqpc.co.uk/loss-prevention-a

genda?utm_source=prnewswire&utm_medium=social&utm_campaign=28080.001-

external-pressrelease&utm_term=28080.001_pr&utm_content=text&mac=2808

0.001_pr&disc=28080.001_pr)



Das Forum für intelligente Schadenprävention & Lagerverwaltung

findet vom 24.-26. April in London statt. Das komplette Programm und

Informationen zur Anmeldung erhalten Sie unter

intelligentlosspreventionretail.com (https://intelligentlosspreventio

nretail.iqpc.co.uk/loss-prevention-agenda?utm_source=prnewswire&utm_m

edium=social&utm_campaign=28080.001-external-pressrelease&utm_term=28

080.001_pr&utm_content=text&mac=28080.001_pr&disc=28080.001_pr),

telefonisch unter +44(0)207-036-1300 oder per E-Mail unter

enquire(at)iqpc.co.uk



Ansprechpartner für Medien: Rumina Akther, Trainee Marketing

Manager, IQPC: rumina.akther(at)iqpc.co.uk oder Telefon

+44(0)207-368-9442



Die Presse ist zu diesem wichtigen Branchengipfel eingeladen.

Einen kostenlosen Presseausweis können Sie bei Rumina Akther unter

rumina.akther(at)iqpc.co.uk beantragen.



