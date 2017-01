Neue Westfälische (Bielefeld): Karlsruhe lehnt NPD-Verbot ab

Vertrauen in die Demokratie

Carsten Heil

(ots) - Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ist

bitter für die Länderinnenminister, die Politik insgesamt und Ansporn

für die Gesellschaft zugleich. Natürlich ist es ein Armutszeugnis für

die Verfassungsorgane und die Länder, das nun schon der zweite

NPD-Verbotsantrag nicht zum Erfolg führt. 2003 waren die Nazis so

sehr vom Verfassungsschutz unterwandert, dass sie quasi nur durch die

staatlichen Spitzel überhaupt handlungsfähig waren. Die Klage wurde

zu recht gar nicht erst zugelassen. Jetzt bleibt Karlsruhe der Linie

von damals treu, bestätigt die eigene Auffassung von damals. Die

V-Leute sind abgezogen - und siehe da: Die NPD stellt überhaupt keine

Gefahr mehr dar. Jedenfalls politisch nicht, weil sie bedeutungslos

geworden ist. Sagen die Richter in den roten Roben. Das freilich

werden Menschen vor allem im Osten, die so aussehen als seien sie

keine Deutschen, anders empfinden. Sie können sich in vielen Orten

Sachsens nicht angstfrei auf die Straße begeben. Das ist ein Skandal

im Deutschland des Jahres 2017. Es ging und geht eben nicht nur um

Gesinnungs- oder Weltanschauungsfragen. Es geht bei den

Rechtsradikalen immer auch um Leib und Leben ausländisch aussehender

Menschen. Es geht um Respekt und Menschenwürde. Der NSU ist nur ein

Beispiel. Das jedoch ist keine Frage von Gesinnung, sondern des

Strafrechtes und der Sicherheitsbehörden, die es durchzusetzen haben.

Konsequent durchzusetzen haben. Das Urteil des Verfassungsgerichtes

zeugt aber auch von dessen Vertrauen in diese demokratische,

bürgerliche Gesellschaft. Die sollte sich mit politischen und

bürgerlichen Mitteln gegen die Rechtsextremen wehren, so der Auftrag

der höchsten Richter. Widerstand und Widerspruch gegen jegliche

leichtfertige oder bewusst kalkulierte üble Rede ist gefragt. Gegen

rassistische Taten sowieso. Wer wie die AfD echte Rassisten in ihren



Reihen nicht nur duldet, sondern sie sogar zu Frontleuten macht, wer

andere Menschen herabwürdigt, nur weil sie nicht deutsch sind, muss

den Gegenwind der aufrechten, demokratischen, freiheitsliebenden

Bürger Deutschlands spüren. Jeder hat das Recht, sich Sorgen um die

Zukunft zu machen, jeder darf besorgter Bürger sein. Es läuft längst

nicht alles toll in Deutschland, es gibt auch hier unglaubliche

Ungerechtigkeit. Wer sich aber als "besorgter Bürger" mit Rassisten

und Nazis gemein macht, sich hinter ihnen versteckt, sollte nicht

meinen, das sei gar nicht so schlimm. Der schadet Deutschland, wie

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer völlig richtig feststellt. Das

Verfassungsgericht hat auch zu Widerstand gegen solche Tendenzen

aufgerufen. Deshalb hat es geradezu weise geurteilt.







Datum: 17.01.2017 - 20:00

Sprache: Deutsch

