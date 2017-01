Imkerei begibt süße und gesunde Rendite – und ein gutes Gewissen

Frankfurter Imkerei mit Völkern im Vordertaunus führt ein Darlehen mit 5 Prozent Naturalzins p.a. ein - als Kundenbindungsprogramm und für alle die von der Null-Zins-Politik genug haben.

(firmenpresse) - Mehr eine Art Kundenbindungsmaßnahme, als eine Beschaffung von Fremdkapital, ist die Kapitalmaßnahme der Frankfurter Imkerei Silvanus. Das Darlehen wird mit 5 Prozent jährlichem Naturalzins bedient, was nach heutigem Stand mindestens einem Glas Honig pro Jahr entspricht – mehr als bei jeder Bank. Und nach fünf Jahren gibt es das eingesetzte Geld natürlich / selbstverständlich zurück!



„Wir wollen unsere Imkerei so vergrößern, dass sie auch im Nebenberuf und mit wenigen Völkern an einem Standort einen kleinen Gewinn abwirft und nicht nur ein Hobby bleibt. Das ist mit qualitativ hochwertigem Honig, loyalen Kunden und zusätzlichen Produkten möglich, aber nur mit allen Dreien zusammen!“ so Ulf Wendt, geschäftsführender Gesellschafter der Silvanus Bienenprodukte UG (haftungsbeschränkt).

Durch das verzinste Darlehen wird eine Win-Win-Win-Situation geschaffen. Der Darlehnsgeber bekommt einen jährlichen süßen Gegenwert, der die aktuellen Verzinsungspraxis der Banken deutlich übersteigt und die Imkerei Silvanus erhält Liquidität, um die eigene Imkertätigkeit schneller auszubauen. Zusätzlich bedeuten mehr bestäubende Bienen auch mehr bestäubte Pflanzen, was der Natur grundsätzlich und Landwirten im Speziellen zugutekommt. „Natürlich haben wir auch die Hoffnung, dass wir durch dieses süße Darlehen ein Stück zur persönlichen Imkerei unserer Kunden werden“, so Mitgesellschafter Markus Weimar.



Die Eckpunkte des Darlehens sind überschaubar:

-Summe: einmalig mind. 100,- €, max. 1.000,- €

-Zins: 5% p.a. in Produkten der Silvanus Bienenprodukte UG (haftungsbeschränkt)

-Laufzeit: mind. 5 Jahre, danach jährlich kündbar

-Rückzahlung: 100 % der Darlehnssumme (in Geld, Waren oder einer Mischung aus beidem)

-Keine Prospektpflicht, da Gesamtvolumen der Darlehen zu gering ist (gem. §2 Abs. 1 Punkt 3.b) Vermögensanlagengesetz)









Über die Imkerei Silvanus:

Zwei Arbeitskollegen betreuen nebenberuflich aktuell mehr als 20 Bienenvölker. Diese stehen in Eppenhain, Kelkheim, Lorsbach, Frankfurt am Main und Dietzenbach. Zwei weitere Standorte kommen im Jahr 2017 hinzu. Der Honig (standortrein) wurde bis heute hauptsächlich persönlich ausgeliefert, wobei die Ernte 2016 ausverkauft ist.



Silvanus Bienenprodukte UG (haftungsbeschränkt)

