Rheinische Post: Kommentar /

Nach NPD-Verfahren die Scherben aufkehren

= Von Gregor Mayntz

(ots) - Na bitte, jetzt gibt es viel Papier für

juristische Seminare. Über 300 Seiten belegen, warum eine Partei

eindeutig im nationalsozialistischen Denken verfangen, rassistisch,

menschenverachtend und verfassungsfeindlich sein kann und trotzdem

das Parteienprivileg behalten darf. Das Bundesverfassungsgericht hat

die Dimensionen des Parteienverbotes klar umrissen. Um diesen Staat

wirklich aus den Angeln heben zu können, dafür ist die NPD derzeit zu

mickrig. War diese Erkenntnis den Aufwand wert? Zumal spätestens der

Menschenrechtsgerichtshof ein Verbot ohnehin kassiert hätte? Durften

die Sicherheitsbehörden zu einer Teilerblindung auf dem rechten Auge

gezwungen werden, um nicht wieder ein vorzeitiges Aus des Verfahrens

wegen V-Leuten in NPD-Führungsetagen zu riskieren? Ausgerechnet in

Zeiten, in denen Lehren aus den Beobachtungspannen beim

NSU-Terrorismus zu ziehen waren? Es kam zum erwarteten

Scherbenhaufen, die NPD jubelt. Nun müssen die Bundesländer tun, was

sie dem Verbotsverfahren hätten vorziehen sollen: Parolen politisch

und Straftaten polizeilich bekämpfen. Und die Frage klären, ob

verfassungsfeindliche Parteien wirklich staatlich finanziert werden

müssen.



Kommentare zur Pressemitteilung