Westfalen-Blatt: zum Brexit

(ots) - Als Frankreich im vorigen Sommer bei der

Neuverschuldung mal wieder die Drei-Prozent-Grenze riss, ließ

Jean-Claude Juncker Milde walten. »Weil es Frankreich ist«,

begründete der EU-Kommissionspräsident seine Rücksichtnahme. Dass

nicht alle derzeit noch 28 EU-Staaten gleich sind und folglich auch

nicht nach völlig gleichen Maßstäben behandelt werden können, ist

logisch. Es gab und gibt Ausnahmen - besonders für die großen Länder,

wenn sie Krisen durchmachen. Für den Austritt Großbritanniens aus

der EU gibt es keine Blaupause. Und vor allem: Der Brexit soll keine

Blaupause für mögliche Nachahmer werden. Deswegen reagieren die

EU-Größen rhetorisch so hart und ganz nach der Devise »Wehret den

Anfängen«. Natürlich ist die Sorge berechtigt, dass Frankreich unter

einer Präsidentin Marine Le Pen einen ähnlichen Weg einschlagen

könnte wie die Briten. Dem will man in Brüssel keinen Vorschub mit

weichen Brexit-Verhandlungen leisten. Denn wenn nach dem Vereinigten

Königreich auch Frankreich die EU verlassen sollte, wäre das ihr

Ende. Schon der Brexit ist eine Zäsur: Eine weitere politische

Vertiefung Europas scheint seitdem unrealistisch. Dass Theresa May am

Ende der Austrittsverhandlungen in zwei Jahren Oberhaus und Unterhaus

über das Ergebnis abstimmen lassen will, sollte man nicht als

Hintertür interpretieren. Im Mai 2020 wählen die Briten zum nächsten

Mal ihr Parlament. Das heißt: Die Abgeordneten von heute werden 2019

über den Brexit-Deal abstimmen. Die Premierministerin riskiert eine

Menge, nicht weniger als den Wohlstand der Briten. Auf eine

Freihandelszone, eine Art Ceta zwischen Europa und Großbritannien,

wird sich die EU nicht einlassen können. Jedenfalls nicht ohne

Überweisungen aus London. Hier muss sich May bewegen, denn der

britische Finanzsektor braucht den freien Zugang zum europäischen

Markt. Den gibt es nicht umsonst. Das Gerede darüber, wessen



Wohlstand der Brexit mehr oder weniger bedroht, ist fahrlässig. Auch

Deutschland und die EU würden es spüren, wenn die Briten keinen

Zugang mehr zum Binnenmarkt hätten. Warum bei den Verhandlungen

Ausnahmen möglich sein müssen? Weil es Großbritannien ist.







