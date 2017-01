Westfalen-Blatt: zum NPD-Urteil des Bundesverfassungsgerichts

(ots) - Das Bundesverfassungsgericht hat ein kluges

Urteil gefällt, die Begründung der Karlsruher Richter ist plausibel.

Die Bedingungen für ein NPD-Verbot waren nicht erfüllt. Mit dem nun

schon zum zweiten Mal gescheiterten Versuch, die rechtsextreme Partei

verbieten zu lassen, haben auch die über den Bundesrat klagenden

Länder eine Schlappe erlitten. Das sollte einmal mehr ein deutlicher

Hinweis darauf sein, dass die Politik ihre Verantwortung nicht an

die Gerichte delegieren kann. Zugleich muss man allerdings

festhalten, dass die NPD Anfang 2017 anders als zum Zeitpunkt der

Antragstellung 2013 eine weitaus geringere politische Relevanz hat.

Die rechtsextreme Partei ist auf gutem Weg, sich selbst zu

zerstören. Eine akute Gefahr für unseren Rechtsstaat ist die NPD

heute nicht - zum Glück! Ein Verbot hätte der Partei nur

unnötige Aufmerksamkeit geschenkt. Und schlimmer noch: Es hätte

den NPD-Funktionären erlaubt, sich auch noch als eine Art

Märtyrer zu stilisieren. Obendrein gibt es ein praktisches

Argument, das von Beginn an gegen das Verbot sprach. Die NPD und

ihr Umfeld sind leichter zu beobachten als die zahllosen

Splittergruppen, die sich nach einem juristisch erzwungenen Aus

unweigerlich gebildet hätten. Grundsätzlich muss man festhalten: Der

Rechtsstaat kann eine Partei verbieten, aber nicht die dazugehörige

Gesinnung. Menschenverachtung braucht keine Mitgliedschaft in einer

extremistischen Partei. Hier ist die Zivilgesellschaft

gefordert. Der Rest ist Sache der Sicherheitsbehörden. Zweifelsohne

ist es schwer erträglich, dass die NPD nun weiter Geld von dem

Staat erhält, den sie abschaffen will. Dieser Argwohn allein reicht

aber nicht für ein Parteiverbot. Gleichwohl gebe es für den

Gesetzgeber gerade bei der Parteienfinanzierung Handlungsansätze,

ließ Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle in seiner Urteilsbegründung



erkennen. Schwindende Mitgliederzahlen und eine miserable finanzielle

Situation der NPD auf der einen sowie ihr schlechtes Abschneiden bei

den jüngsten Landtagswahlen auf der anderen Seite dürfen allerdings

nicht darüber hinwegtäuschen, dass Rechtspopulismus und

Rechtsextremismus auf erschreckende Weise eine neue Konjunktur in

Deutschland erleben. Denn der offenkundige Verfall der NPD hängt ja

wesentlich damit zusammen, dass nicht wenige ihrer ehemaligen

Anhänger inzwischen bei der AfD eine neue politische Heimat gefunden

haben. Was das - besonders im Wahljahr 2017 - heißt? Der Kampf für

den Erhalt unseres freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats, für

Humanität und Liberalität ist nötiger denn je. Mit diesem Urteil

des Verfassungsgerichts ist gewiss nichts verloren - mit dem

Siechtum der NPD allein aber leider auch nichts gewonnen.







