deCODE-Studie zeigt, dass Varianten in der Genomsequenz, die zu Bildungserfolg beitragen, von negativer Selektion betroffen sind

(ots) -



In einer heute veröffentlichten Studie nutzen Wissenschaftler bei

deCODE genetics die genomischen und genealogischen Daten aus der

gesamten Bevölkerung Islands aus mehreren Jahrzehnten, um

nachzuweisen, dass Menschen, die Sequenzvariationen besitzen, welche

mit einem höheren Bildungsstand einhergehen, durchschnittlich weniger

Kinder haben. Das Ergebnis zeigt, dass Variationen in der Sequenz des

menschlichen Genoms, die mit mehr Bildung korreliert sind, im Laufe

der Zeit in der Bevölkerung seltener werden - das heißt, sie sind im

evolutionären Sinne von negativer Selektion betroffen. Die Studie

wird heute in der Online-Ausgabe von Proceedings of the National

Academy of Sciences (PNAS) veröffentlicht.



"Diese Erkenntnisse sind ein Beispiel dafür, wie wir die

Genomforschung dazu nutzen können, Licht auf die evolutionären

Ursachen und Folgen von in der modernen menschlichen Gesellschaft

beobachteten sozialen Trends zu werfen", sagte Kari Stefansson, CEO

von deCODE und einer der Autoren des Artikels. "Als Spezies werden

wir durch unsere Gehirnleistung definiert. Ausbildung ist die

Schulung und Verfeinerung unserer mentalen Fähigkeiten. Daher ist es

faszinierend, festzustellen, dass genetische Faktoren, die mit mehr

Zeit für Bildung verknüpft sind, im Genpool seltener werden."



"Trotz der negativen Selektion für diese Sequenzvariationen steigt

das Bildungsniveau seit Jahrzehnten immer weiter an. Tatsächlich

kontrollieren wir die Umgebung, in der sich diese genetischen

Faktoren zeigen: das Bildungssystem. Wenn wir die Verfügbarkeit und

Qualität von Bildungsmöglichkeiten weiter verbessern, werden wir

vermutlich auch den Bildungsstand der Gesellschaft insgesamt weiter

erhöhen. Die Zeit wird zeigen, ob die Abnahme der genetischen Neigung

zur Bildung eine merkliche Auswirkung auf die menschliche



Gesellschaft haben wird", fügte Dr. Stefansson hinzu.



Die Studie nutzt die einzigartigen und umfassenden genetischen

Ressourcen von deCODE, um die Veränderung der genetischen Neigung zur

Bildung an 129.808 Isländern über einen Zeitraum von vielen

Jahrzehnten (1910 bis 1990) zu dokumentieren. Das deCODE-Team

berechnet einen polygenetischen Punktwert für die Neigung zum

Bildungserfolg, POLYedu, als gewichteten Mittelwert von 620.000

Sequenzvariationen im Genom. Die Gewichtungen wurden aus Ergebnissen

einer zugehörigen Studie gewonnen, die Kohorten aus Großbritannien,

den USA und den Niederlanden beinhaltet. Der polygenetische Punktwert

wurde dann anhand landesweiter genealogischer Aufzeichnungen mit

Bildungserfolg, Fruchtbarkeit und Geburtsjahren in Beziehung gesetzt.



Weitere beachtenswerte Feststellungen der heutigen Studie sind:



- Die Daten zeigen, dass die Auswirkung höherer POLYedu-Werte auf die

Fruchtbarkeit hauptsächlich auf die verzögerte Fortpflanzung

zurückgeht. Dies liegt zum Teil daran, dass Personen mit höheren

POLYedu-Werte mit der Fortpflanzung warten, um sich ihrer

Ausbildung zu widmen. Allerdings haben höhere POLYedu-Werte

offenbar auch eine starke Auswirkung auf die verzögerte

Fortpflanzung, die unabhängig von der tatsächlich in Anspruch

genommenen Ausbildung ist. Die Auswirkung ist bei Frauen stärker

als bei Männern.

- POLYedu steht mit einer Anzahl von Gesundheits- und

Verhaltensmerkmalen in Beziehung. Der Wert ist positiv mit

Langlebigkeit und HDL-Cholesterinspiegeln und negativ mit

Fettleibigkeit, hohen Fasten-Glukosewerten und Rauchen korreliert.

Somit wirkt sich die Abnahme der genetischen Neigung im Laufe der

Zeit nicht nur hinsichtlich der Bildung auf die Bevölkerung aus.



Mit seinem Sitz in Reykjavik, Island, ist deCODE weltweit führend

in der Analyse und dem Verstehen des menschlichen Genoms. Mit seinem

einzigartigen Know-how und seinen Bevölkerungsressourcen hat deCODE

genetische Risikofaktoren für Dutzende von Volkskrankheiten entdeckt.

Der Zweck zum Verstehen von genetischen Krankheiten besteht darin,

diese Informationen dazu zu verwenden, neue Wege in der Diagnose, der

Behandlung und der Verhütung von Krankheiten herauszufinden. deCODE

ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Amgen

NASDAQ:AMGN).







Pressekontakt:

Jon Gustafsson

deCODE genetics

jon(at)decode.com

+354-664-1905



Edward Farmer

Für deCODE genetics

efarmer(at)wuxinextcode.com

+1-781-775-6206



Original-Content von: deCODE genetics, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

deCODE genetics

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.01.2017 - 22:21

Sprache: Deutsch

News-ID 1445504

Anzahl Zeichen: 4953

Kontakt-Informationen:

Firma: deCODE genetics

Stadt: Reykjavik, Island





Diese Pressemitteilung wurde bisher 91 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung