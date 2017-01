Weser-Kurier: Kommentar von Jörg Niemeyer über die Bremer Sixdays

(ots) - Die Sixdays gehören seit 1965 zu Bremen. Mit ihnen

ist es wie mit jeder anderen Veranstaltung in der Stadt: Man mag sie

oder man mag sie nicht, man kann hingehen oder wegbleiben. Aber auch

die 53. Auflage des Sechstagerennens verdeutlichte, dass es viele

Menschen gibt, die diesen Mix aus Sport und Unterhaltung lieben.



Belastbare Zahlen über einen möglichen wirtschaftlichen Erfolg

gibt es am Ende nach der Veranstaltung noch nicht. Doch so, wie sich

die Sixdays sechs Tage präsentiert haben, sind sie mindestens gefühlt

erfolgreich gewesen. In den Hallen war viel los, und die ÖVB-Arena,

wo die Radsportler ihre Runden drehten, war außer am Party-Montag

besser besetzt als in den vergangenen Jahren.



Offenbar geht das Konzept auf, den Sport mehr in den Fokus zu

stellen. Die Jagden auf der Bahn sind schneller geworden, mit dem Tag

der Schulen und dem Jedermann-Rennen kommen die Sixdays zeitgemäßer

daher. Die Veranstalter sind aber klug genug, auch das Angebot für

die Partygänger zu pflegen. In Bremen wird es das Sechstagerennen

noch lange geben, sofern am Ende nicht doch ein finanzielles Minus

bleibt.







