Neuer Betreiber

Indoor-Divecenter in Aufkirchen in neuen Händen

(firmenpresse) - Das seit 1999 vor den Türen Erdings gelegene Indoor-Tauchcenter ist in neuen Händen. Neben dem Betreiberwechsel gab es eine Namensänderung. In Zukunft heisst das Center "U-49" . Das Team um Martina und Manfred Frauenberger hat das Indoor-Center grundlegend renoviert und mit neuem Pfiff versehen. Neben einer Sportsbar findet sich nun auch ein Tauchshop und eine Tauchschule im Gebäude. Vom Anfänger bis zum Profi sind dort Ausbildungen möglich. Wer nur mal in die Unterwasser-Welt schnuppern möchte kann dieses Abenteuer nach vorheriger Anmeldung unter der fachgerechten Anleitung eines Tauchlehrers erleben. Ab April folgt dann ein Wassersport-Shop mit den Themen-Bereichen Standup-Paddeling und Kajak.





