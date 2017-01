Jetzt mit Briloner Leuchten das Heim verschönern

(firmenpresse) - Der Januar präsentiert sich trübe und grau. Da kommt ein bisschen Licht gerade recht. Das trifft vor allem dann zu, wenn das Licht von ansprechenden Lampen wie den Briloner Leuchten stammt. Sie erhellen Räume nicht nur, sondern verschönern diese auch. In der heutigen Zeit geht es neben dem Spenden von Licht auch um Design. Eine Wohnraumleuchte hat den Status eines aktiven Gestaltungselements inne. Gleichwohl wird Funktionalität gewünscht. All diese Eigenschaften vereinen die Leuchten von Briloner in sich, wie ein Blick auf die Seite cht-cottbus.de zeigt. Hier werden die Lampenmodelle aus dem aktuellen Sortiment vorgestellt.



Zeitlos-moderne Lampen für Decke und Wand



Das Angebot umfasst eine große Anzahl an Lampen für Decke und Wand. Auffällig ist das zeitlos-moderne Design, welches durch die Kombination von Metall und Glas erzielt wird. Als Beispiel sei die Briloner Super Living LED-Deckenleuchte genannt. Mit den zum Lieferumfang gehörenden LED-Leuchtmitteln schafft sie die Einordnung in die Energieeffizienzklasse A+. Gefertigt ist sie aus Glas und Metall, wobei letzteres sein edles Finish durch eine Verchromung erhielt. Die Lampe weist klare Linien auf und ist somit hervorragend für eine Einrichtung im sogenannten Clearing-Stil geeignet. Nichtsdestotrotz kann sie auch zu anderen Einrichtungsstilen kombiniert werden.



Klemmspots für Unkomplizierte



Absolut unkompliziert sind die funktionalen Klemmspots aus dem Onlineshop von CHT Cottbus. Ihr Vorteil: Durch die Anbringung mittels einer Klemme können sie flexibel verwendet werden. Sie sind ideal für Betten, Schreibtische und Leseecken, eben überall dort, wo eine Lichtquelle gebraucht wird, aber die feste Installation einer Lampe zu aufwändig ist.





Die CHT Cottbuser Haustechnik GmbH vertreibt Artikel für den gesamten Wohnbereich. Seit 20 Jahren widmet sich das Unternehmen den Bereichen Bad, Heizung, Sanitär und Elektro. Das umfangreiche Produktangebot wird auf cht-cottbus.de online präsentiert. Der Sanitär-Onlineshop führt das renommierte Trusted Shops Gütesiegel.

CHT Cottbuser Haustechnik GmbH

