Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum NPD-Verbotsverfahren

(ots) - Das Urteil zeugt vom Geschichtsbewusstsein

derer, die es gefällt haben. Die Erfahrungen vor Augen mit dem

Staatsterrorismus von Nazis und Kommunisten in Deutschland, haben

die Schöpfer des Grundgesetzes die Latte für Parteiverbote sehr hoch

gehängt. Und nichts hat in den vergangenen 67 Jahren Anlass gegeben,

die Dinge anders zu bewerten. Mit Versuchen des Mundtotmachens, mit

Verboten ist ihnen gewiss nicht beizukommen. Mit klaren

Gegen-Haltungen aber schon. Solches Stehen, Argumentieren,

Dagegenhalten hat Gewicht, entfaltet Wirkung. Und damit findet die

politische Auseinandersetzung da statt, wo sie hingehört: im

gesellschaftlichen Diskurs, nicht vor Gericht. Beruhigend, dass es

die obersten Hüter der Verfassung auch so sehen.







