Oracle und PwC arbeiten zusammen, um ihre unvergleichliche Expertise zur Einhaltung des IFRS 9 anzubieten

(ots) - Oracle Financial

Services Analytical Applications und PwC haben heute eine weltweite

Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von erstklassigen Technologien

sowie Implementierungs- und Beratungslösungen angekündigt, die

Finanzinstitutionen dabei helfen soll, die demnächst gültigen und

bereits eingeführten Regularien zur Einhaltung des neuen

internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS 9 des International

Accounting Standards Board (IASB) einzuhalten und die vom FASB

vorgeschlagenen CECL-Berichtsstandards zu erfüllen.



Durch die Zusammenarbeit sollen die Software- und Analyselösungen

von Oracle, die vorgefertigte Regeln, Methoden und Berichte zur

Verfügung stellen, mit der Expertise von PwC im Hinblick auf Beratung

und Implementierung zusammengebracht werden. Gemeinsam werden die

beiden Unternehmen Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor einen

vollständigen Überblick über sämtliche Anforderungen, die mit dem

neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 9, den Banken bis 2018 umgesetzt

haben müssen, bereitstellen.



Oracle wird Analyseanwendungen mit vorkonfigurierten Modellen und

Regeln zur Verfügung stellen, die während der Implementierung auf die

jeweils besonderen Kundenanforderungen abgestimmt werden können. PwC,

ein Mitglied der Kategorie "Diamond and Cloud Elite" des Oracle

PartnerNetwork, wird Beratungsdienste zu den IFRS9-Methoden und zur

Implementierung der Analyseanwendungen von Oracle anbieten, um seinen

Kunden bei der Einführung der IFRS9-Lösung zu helfen.



"Die Implementierung von IFRS 9 stellt eine erhebliche

Herausforderung für Finanzinstitutionen dar, und eine fehlerhafte

Umsetzung hierbei kann deutliche Auswirkungen auf das Gesamtergebnis

von Unternehmen haben", sagte Sonny Singh, Senior Vice President und

Geschäftsführer der Financial Services Global Business Unit von

Oracle. "Durch die Zusammenarbeit mit PwC können wir unseren Kunden



eine umfassende technische Lösung und ebenso tief gehende

strategische Einblicke, die es sonst nirgends auf dem Markt gibt,

anbieten."



Zu den wichtigsten Merkmalen des IFRS9-Compliance-Angebots von

Oracle und PwC gehören unter anderem:



- Vorkonfigurierte Regeln, Analysen und Modelle für die Behandlung

von wichtigen Anforderungen des IFRS 9, wie etwa das Erkennen der

jeweiligen Phase, die Berechnung des Cash Flow, die Modellbildung

zur Laufzeitstruktur der Ausfallwahrscheinlichkeit (PD Term

Structure Modeling) und die Berechnung von zu erwartenden

Kreditausfällen (ECL)

- Vereinheitlichte Plattform mit einem modularen Design, das eine

einfachere Erweiterung der vorhandenen Technik beim Kunden sowie

Flexibilität bei der Integration von damit verbundenen Anwendungen

für regulatorische Bestimmungen und für die Rechnungslegung

ermöglicht

- Möglichkeit zur Ermittlung und Implementierung von Regeln für die

Zuteilungsphase auf Kontenebene

- Entwicklung, Kalibrierung und Implementierung von Modellen zur

Berechnung der Rückstellungen für zu erwartende Verluste für

sämtliche Anlageklasse, einschließlich der POCI-Anlagen

- Moderne Risikomodelle für PD-Anpassungen zu einem bestimmt

Zeitpunkt, für PD über die gesamte Laufzeit, für LGD, EAD und

makroökonomische Faktoren, für EIR/EIS und an die Kreditlaufzeit

angepasste EIR

- Instrumente, die helfen sicherzustellen, dass die Technikumgebungen

mithilfe eines branchenüblichen Benchmarking und einer

entsprechenden Standardisierung effektiver und effizienter werden



"Finanzinstitutionen greifen bereits jetzt auf PwC und Oracle

zurück, damit die Einhaltung der Bestimmungen von IRFS 9 für sie Sinn

macht", sagte Colin Brereton, Senior Partner und IFRS 9 Global Leader

bei PwC. "Ab sofort bieten unsere auf die Branchenbesonderheiten

ausgerichteten Einblicke in die Geschäftsabläufe zusammen mit der

Oracle-Technologie eine der besten Lösungen für IFRS 9, die derzeit

erhältlich ist. Gemeinsam bieten wir die richtige Mischung aus

Erfahrung und Durchblick, damit die einzigartigen

Compliance-Anforderungen von Finanzinstitutionen erfüllt werden

können."



Über Oracle



Oracle bietet eine vollständig integrierte Palette an

Cloud-Anwendungen und Plattformdiensten an. Weitere Informationen

über Oracle (NYSE:ORCL) erhalten Sie unter www.oracle.com.



Oracle und Java sind eingetragene Handelsmarken von Oracle

und/oder seiner verbundenen Unternehmen. Andere Namen können

Handelsmarken der jeweiligen Inhaber sein.



Über das Oracle PartnerNetwork



Das Oracle PartnerNetwork (OPN) ist Oracles Partnerprogramm, das

Partnern einen entscheidenden Vorsprung für die bessere Entwicklung,

Veräußerung und Implementierung von Oracle-Lösungen gibt. Das OPN

bietet die entsprechenden Ressourcen für die Weitergabe und

Unterstützung von spezialisierten Kenntnissen zu Oracle-Produkten und

-Lösungen an und kennt das wachsende Produktportfolio, den

Partnerstamm und die Geschäftschancen von Oracle. Schlüsselelement

der neuesten Verbesserungen des OPN ist die Möglichkeit, dass Partner

für ihre Investitionen im Hinblick auf Oracle Cloud anerkannt und

belohnt werden. Partner sind in der Lage, sich im OPN Cloud-Programm

- einem innovativen Programm, das die bestehenden Levels des

OPN-Programms um Auszeichnungsstufen und progressive Vorteile für

Partner ergänzt, die mit Oracle Cloud arbeiten - durch ihre

Oracle-Cloud-Kompetenz von der Konkurrenz abzuheben und bei Kunden

erfolgreich zu sein. Erfahren Sie mehr unter:

http://www.oracle.com/partners.



Über PwC



PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen

aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Unser Netzwerk aus Firmen

arbeitet in 157 Ländern. Hier sind mehr als 223.000 Mitarbeiter

tätig, die sich dafür einsetzen, dass die Qualität bei

Unternehmensprüfungen sowie bei Dienstleistungen zur Unternehmens-

und Steuerberatung stimmt. Erfahren sie mehr und sagen Sie uns, was

Ihnen wichtig ist, unter www.pwc.com.



Handelsmarken



Oracle und Java sind eingetragene Handelsmarken von Oracle

und/oder seiner verbundenen Unternehmen.



Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder

eine oder mehrere der rechtlich selbstständigen

Netzwerkgesellschaften. Weitere Details finden Sie unter

www.pwc.com/structure.







