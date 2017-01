Alles fürs Karpfenangeln

Angelsport Berger

(firmenpresse) - Der Karpfen ist ein Fisch, der zu jeder Jahreszeit beißt. Voraussetzung dafür ist allerdings das richtige Equipment. Ob es Winter, Frühling, Sommer oder Herbst ist, hat zum einen Einfluss auf die zu verwendenden Köder. Zum anderen will aber auch die Ausrüstung auf das herrschende Wetter abgestimmt sein. Im Angel Onlineshop angel-berger.de gibt es alles Notwendige für das Karpfenangeln. Da dieser Fisch einer der begehrtesten Zielfische hierzulande ist, finden sich in dem Shop Kategorien, die ausschließlich Zubehör zum Angeln auf Karpfen beinhalten.



Vom Angelschirm bis zur fertigen Montage



Das Sortiment reicht vom wasserabweisenden Angelschirm bis zur fertigen Montage. Zu letzteren gehört beispielsweise die Safety Lead Clip Montage. Sie kommt bei Unterwasserhindernissen zum Einsatz, wo das Blei festhängen und der vermeintliche Fang wieder verlorengehen kann. Die vorhandenen Lead Clips geben das Blei bei einem Hindernis frei und der Drill geht weiter. Das Lead Clip-System ist eine universell einsetzbare Montage, da ein Tausch des Bleis beliebig vorgenommen werden kann.



Wenn der Ansitz etwas länger dauert



Geduld ist die wichtigste Eigenschaft des Angelsportlers. Gerade der Karpfen stellt diese gerne auf die Probe. Wenn der Ansitz etwas länger dauert, leistet das Luxus Rod Pod mit Tasche aus dem Shop von Angelsport Berger wertvolle Dienste. Der multifunktionelle und überraschend leichte Rutenständer bietet Platz für bis zu vier Karpfenruten. So lässt sich das Warten wesentlich angenehmer aushalten. Das Pod besteht aus robustem Aluminium und ist mit stabilen ABS-Grafit-Verbindungsstücken ausgestattet.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.angel-berger.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Unternehmen Angelsport Berger aus dem sächsischen Pulsnitz präsentiert sich auf angel-berger.de mit einem eigenen Onlineshop. Das breitgefächerte Sortiment desselben hält alles notwendige Zubehör für den Angelsportler zu günstigen Preisen bereit. Das große Angebot an Artikeln namhafter Hersteller wie DAM und Daiwa komplettieren Produkte aus eigener Herstellung.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Angelsport Berger

Datum: 18.01.2017 - 00:07

Sprache: Deutsch

News-ID 1445514

Anzahl Zeichen: 1686

Kontakt-Informationen:

Firma: Angelsport Berger

Ansprechpartner: Herr. T. Horn

Stadt: Pulsnitz

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 18.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 96 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung