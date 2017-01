Warum eine Personalberatung Unternehmen und Bewerbern hilft

Hoffmann Melcher Partner

(firmenpresse) - Obwohl der Arbeitsmarkt boomt, herrscht sowohl bei den Unternehmen als auch bei den Bewerbern zum Teil eine große Unzufriedenheit. Häufig ist der Grund in einer unzureichenden Kommunikation zu suchen. Die Unternehmen sind auf der Suche nach qualifiziertem Personal, die Bewerber hingegen haben eine andere Vorstellung als das, was ihnen potentielle Arbeitgeber bieten können oder wollen. Für das Überbrücken derartiger Differenzen steht eine Personalberatung wie hoffmannmelcher.de hilfreich zur Seite.



Den Mensch als Individuum betrachten



Ein Personalberater ist als Bindeglied zwischen Unternehmen und Bewerbern zu verstehen. Er hat für beide Seiten ein offenes Ohr und ist stets um eine individuelle Lösung bemüht. Schließlich arbeitet der Berater mit Menschen. Ein jeder von ihnen ist ein Individuum und möchte als ein solches wahrgenommen werden. Das hat sich im Zeitalter der Technik und Automatisierung nicht geändert. So darf das Zwischenmenschliche auch bei der Stellenbesetzung und der Kommunikation nicht unterschätzt werden. Je höher die Qualifikation des Kandidaten, umso häufiger trifft das jedoch zu.



Über 30 Jahre Erfahrung in der Personalbranche



An der Spitze der Beratung HOFFMANN MELCHER PARTNER stehen zwei Männer, die mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Personalbranche vorweisen können. Im Laufe der Zeit haben sie die Wünsche beider Seiten genau kennengelernt. Diese Erfahrung nutzen sie nun, um Kandidaten und Unternehmen nachhaltig und effizient zusammenzuführen. So spielen etwa bei gut ausgebildeten Fach- und Führungskräften die sogenannten Soft Skills neben der Qualifizierung eine wichtige Rolle für die Unternehmen. Hingegen ist das Klima im Unternehmen ein wesentlicher Faktor für einen Bewerber.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hoffmannmelcher.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Auf die Rekrutierung und Platzierung von hochqualifizierten Fach- und Führungskräften in norddeutschen Mittelstandsunternehmen hat sich die Hamburger Beratung HOFFMANN MELCHER PARTNER spezialisiert. In der Vergangenheit konnten bereits für die verschiedensten Mandanten Kandidaten unterschiedlichster Bereiche und Führungsebenen erfolgreich rekrutiert werden.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Hoffmann Melcher Partner

Datum: 18.01.2017 - 00:17

Sprache: Deutsch

News-ID 1445515

Anzahl Zeichen: 1790

Kontakt-Informationen:

Firma: Hoffmann Melcher Partner

Ansprechpartner: Herr. T. Horn

Stadt: Hamburg

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 18.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 92 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung