Moderne CMD-Therapie beim Zahnarzt (Reutlingen)

Smile Caps sind ein guter Behandlungsansatz bei CMD, weißZahnarzt Zahnärztin Maria Geragori aus Reutlingen

Behandlung von Fehlstellungen beim Zahnarzt in Reutlingen. (Bildquelle:©fotofabrika - Fotolia.com)

(firmenpresse) - REUTLINGEN. Die Zusammenhänge sind nicht immer gleich offensichtlich. Maria Geragori, Zahnarzt in Reutlingen, jedoch weiß: Beschwerden in der Halswirbelsäule, das sogenannte HWS-Syndrom, in den Schultern bis hin zum Becken können infolge einer Fehlposition des Unterkiefers auftreten. Wenn Zähne falsch stehen oder ein Zahnersatz fehlt, dann sieht das nicht nur unschön aus. Es kann auch zu Veränderungen in den Kiefergelenken führen, die letztlich in ihrer Folge orthopädische Beschwerden verursachen. Fehlstellungen im Unterkiefer können zudem Migräne, Schwindel oder Tinnitus verursachen. "Hier ist Behandlungsbedarf gegeben", betont die Zahnärztin, die in ihrer Praxis einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt.

Migräne durch Fehlposition des Unterkiefers? Informationen vom Zahnarzt in Reutlingen

Treten solche Symptome auf, ist zunächst eine gesicherte Diagnostik wichtig. Dann gilt es, die Funktion der sogenannten Bisslage und der Kiefergelenke exakt zu prüfen und einer Funktionsanalyse zu unterziehen, bevor eine entsprechende Therapie in die Wege geleitet werden kann. Dazu führt Maria Geragori in ihrer Praxis ein sogenanntes CDSI-Screening durch. Dabei werden Störungen beim Schließen der Kieferknochen aufgespürt und je nach Intensität der Ausprägung eine Therapie eingeleitet. Die moderne Zahnmedizin verfügt heute über effektive und wirkungsvolle Behandlungsansätze, um den Unterkiefer neu zu positionieren und Störfelder durch eine gezielte Funktionsbehandlung zu beseitigen. Cranio Caps heißt das Stichwort.

CMD Behandlung ist effektiv und unsichtbar möglich

Fehlstellungen des Kiefers werden herkömmlich mit sogenannten Aufbissschienen in der Nacht behandelt. Viele Patienten fühlen sich dadurch jedoch gestört, können nicht schlafen und möchten das Fremdkörpergefühl im Mund vermeiden. Cranio Caps dagegen wirken rund um die Uhr auf die Fehlstellung ein, stören nicht beim Essen noch beim Sprechen und werden nicht als kosmetisch unansehnlich wahrgenommen. Maria Geragori hat sich auf die Behandlung mit Cranio Caps spezialisiert und entsprechende Zertifikate erworben. Die Methode gilt als besonders erfolgreich, um Beschwerden im Bereich der Halswirbelsäule, der Schultern bis zum Becken zu behandeln, wenn ihre Ursache im Kiefer ausgemacht werden kann.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ganzheitliche-zahnaerztin-reutlingen.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Schwerpunkte von Frau Maria Geragori sind die ästhetische Zahnheilkunde, Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Implantatprothetik sowie die Kiefergelenk-Funktionsdiagnostik und -therapie. Als ganzheitliche Therapeutin in Reutlingen liegen Ihre Schwerpunkte in der MORA- Diagnostik, Störherd- und Unverträglichkeiten Diagnostik und deren Therapie, Darmsanierung, Homöopathie und Ohrakupunktur sowie Licht-Quanten-Therapie.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Praxis für Zahn- und Mundheilkunde

PresseKontakt / Agentur:

Praxis für Zahn- und Mundheilkunde

Maria Geragori

Kaiserpassage 9

72764 Reutlingen

mail(at)webseite.de

07121/ 380100

www.ganzheitliche-zahnaerztin-reutlingen.de



Datum: 18.01.2017 - 00:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1445516

Anzahl Zeichen: 2779

Kontakt-Informationen:

Firma: Praxis für Zahn- und Mundheilkunde

Ansprechpartner: Maria Geragori

Stadt: Reutlingen

Telefon: 07121/ 380100





Diese Pressemitteilung wurde bisher 81 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung