Rheinische Post: AfD-Vorstand will Pretzells Co-Chef stürzen

(ots) - Der Landesvorstand der AfD in NRW hat einen

Antrag auf Abwahl des Co-Parteichefs Martin Renner gestellt. Auf dem

Landesparteitag Ende Januar in Oberhausen soll über die Abwahl

entschieden werden. Einen entsprechenden Antrag haben neun von

insgesamt zehn Mitglieder des AfD-Landesvorstands unterschrieben und

fristgerecht eingereicht, wie Partei-Sprecherin Renate Zillessen

gestern der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Mittwochausgabe) sagte. Renner sieht den Antrag auf seine Abwahl als

"Teil einer großen Schmierenkampagne". "Die innerparteilichen

Streitigkeiten verlaufen mittlerweile auf unterirdischem Niveau",

sagte der Co-Parteichef und AfD-Mitbegründer der RP. Aus

Parteikreisen heißt es, ihm werde offiziell parteischädigendes

Verhalten vorgeworfen. Landeschef Pretzell wollte sich zu dem Thema

nicht äußern. Am 29. Januar trifft sich die NRW-AfD in der

Luise-Albertz-Halle in Oberhausen - auch um ihr Wahlprogramm

festzuzurren.



www.rp-online.de







