NOZ: Harter Brexit bereitet Bauern in Deutschland Sorge

(ots) - Harter Brexit bereitet Bauern in Deutschland

Sorge



Rukwied: Agrarexportüberschuss mit Großbritannien liegt bei 3,4

Milliarden Euro - "Russland-Sanktionen aufheben"



Osnabrück. Die Ankündigung eines harten Brexits beunruhigt die

deutsche Landwirtschaft. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker

Zeitung" (Mittwoch) sagte Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied,

das Vereinigte Königreich sei mit einem Exportüberschuss von 3,4

Milliarden Euro ein "ganz, ganz wichtiger Markt" für deutsche

Agrarprodukte. Auch mit Blick auf die weiteren Entwicklungen in den

USA unter dem neuen Präsidenten Donald Trump sagte Rukwied: "Die

weltpolitischen Entwicklungen treiben die Bauern mit Sorgen um."



Weitgehend zum Erliegen ist derweil der Agrarhandel mit Russland

seit Verhängung der gegenseitigen Sanktionen im Sommer 2014 gekommen.

"Das hat richtig weh getan", so Rukwied. Der deutschen Landwirtschaft

sei ein Schaden von mehr als 700 Millionen Euro entstanden. "Wir

fordern die Bundesregierung zu Gesprächen mit Russland auf, damit die

Sanktionen zu einem Ende kommen", sagte der Bauernpräsident.



________________________________________________________________



Bauern wollen in der Diskussion um Landwirtschaft in die Offensive

gehen



Verband bekennt sich zum Verzicht aufs Töten männlicher Küken und

Schlachten trächtiger Rinder



Osnabrück. Die deutschen Bauern wollen in der Diskussion um die

Landwirtschaft der Zukunft in die Offensive gehen. Im Interview mit

der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) kündigte

Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied an, im Vorfeld der "Grünen

Woche" unter dem Motto "Veränderung gestalten" ein Positionspapier zu

präsentieren. Darin will sich die Landwirtschaft dazu bekennen, "die

vereinzelt vorkommende Schlachtung trächtiger Rinder abzustellen".



Zudem soll das Töten männlicher Eintagsküken schnellstmöglich beendet

und stattdessen die Methode der Geschlechtsbestimmung im Ei

verbindlich eingeführt werden, sobald die Technik praxisreif ist,

sagte Rukwied der "NOZ". Der Bauernpräsident rief in dem Interview

die Gegner intensiver Landwirtschaft zum Dialog mit den Bauern auf:

"Ich sage unseren Kritikern: Lasst es sein mit Kampfbegriffen und

Polarisierungen. Wir brauchen Lösungen!" Diese müssten zusammen

erarbeitet werden. "Wir müssen uns verändern, ja, und wir sind bereit

dazu", sagte Rukwied.







Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Osnabrücker Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.01.2017 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1445527

Anzahl Zeichen: 2910

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Osnabrücker Zeitung

Stadt: Osnabrück





Diese Pressemitteilung wurde bisher 35 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung