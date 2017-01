Timmins Gold benennt neuen CEO

McCunn ist seit 25 Jahren im Bergbau-Management tätig und hat umfangreiche Erfahrung auf dem Gebiet der Finanzierung, Planung und dem Betrieb von Minenprojekten sowie der Unternehmensentwicklung ...

TMM-Anlage

(firmenpresse) - Mehr als 15 Monate nach dem überraschenden Rücktritt des Unternehmensmitbegründers Bruce Bragagnolo verfügt Timmins Gold (ISIN: CA88741P1036 / TSX: TMM) in Kürze wieder über einen regulären CEO. Wie der kanadische Edelmetallproduzent gestern mitteilte, wird der bisherige Finanzchef des Branchenkonkurrenten Asanko Gold, Greg McCunn, ab dem 1. Februar 2017 die Geschäftsführung der in Mexiko operierenden Gesellschaft übernehmen. Er löst damit Direktoriumsmitglied Mark Backens ab, der das Unternehmen seit Anfang Oktober 2015 kommissarisch geleitet hatte.



McCunn, der auch einen Sitz im Timmins-Direktorium erhalten soll, ist seit 25 Jahren im Bergbau-Management tätig und konnte während dieser Zeit umfangreiche Erfahrung auf dem Gebiet der Finanzierung, Planung und dem Betrieb von Minenprojekten sowie der Unternehmensentwicklung sammeln. So unterstützte er zuletzt während seiner 6-jährigen Amtszeit als CFO von Asanko Gold die Umwandlung des in Ghana operierenden Edelmetallwerts von einem Explorer und Projektentwickler zu einem mittelgroßen Goldproduzenten.



Zuvor war McCunn 4 Jahre lang für die Finanzen von Farallon Mining verantwortlich. In dieser Zeit begleitete er u.a. die Finanzierung, Errichtung und Inbetriebnahme der 'G-9'-Mine im mexikanischen Bundesstaat Guerrero, unweit von Timmins 'Ana Paula'-Projekt. Außerdem war McCunn schon in verschiedenen Betriebs- und Unternehmensentwicklungsfunktionen bei Teck Resources, Placer Dome sowie diversen kleineren Bergbaugesellschaften in Kanada und Australien tätig.



Der gelernte Ingenieur verfügt darüber hinaus über einen Bachelor-Abschluss in Hüttentechnik der University of British Columbia in Vancouver sowie über einen Master of Business Adminstration der Simon Fraser University in Burnaby / British Columbia.



Timmins 'Chairman' Bryan Coates begrüßte den neuen CEO im Namen der Gesellschaft und hieß ihn in deren Führungsteam willkommen. Zudem sprach er Interims-CEO Mark Backens seine besondere Anerkennung für dessen signifikanten Beitrag zur aktuellen Unternehmensentwicklung aus. Ferner dankte er Firmenpräsident Arturo Bonillas sowie der gesamten Betriebsgruppe für deren hervorragende Leistungen während der nun zu Ende gehenden Findungs- und Übergangsphase.





Auch Bonillas zeigte sich sehr über den Neuzugang an der Unternehmensspitze erfreut und kündigte an, eng mit McCunn zusammenarbeiten zu wollen, um die gemeinsame Vision für die Gesellschaft umzusetzen. "Seine Erfahrung sowohl an den Kapitalmärkten als auch im Bergbau - insbesondere in Guerrero / Mexiko - werden für das Unternehmen von großem Nutzen sein", so der Timmins-Präsident abschließend.



Viele Grüße



Ihr



Jörg Schulte











Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann.



Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.



Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wider und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Es gelten ausschließlich die Englischen Originalmeldungen.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.js-research.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

JS Research

Leseranfragen:

Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 18.01.2017 - 05:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1445530

Anzahl Zeichen: 6672

Kontakt-Informationen:

Firma: JS Research

Ansprechpartner: Jörg Schulte

Stadt: Olsberg

Telefon: 015155515639



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.