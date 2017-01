Horst Lichter in Happinez: "Ich fühle mich wie ein Bus: Wer mitfahren möchte, ist herzlich eingeladen." (FOTO)

(ots) -

Horst Lichter musste in seinem Leben ungewöhnlich viele Wege und

Irrwege gehen - als Koch, Fabrikarbeiter, Trödelsammler, Philosoph

und Autor. In Happinez (2/2017, EVT 19. 01.) öffnet sich der

55-Jährige und erzählt ehrlich und bewegend, wie er dabei gelernt

hat, zu sich selbst zu finden.



Nicht nur seine zahlreichen beruflichen Umorientierungen machten

Horst Lichter in der Vergangenheit zu schaffen. Er erlitt zwei

Schlaganfälle, hatte hohe Schulden. Heute geht es dem beliebten

Fernsehkoch wieder gut, auch weil er sich selbst besser kennengelernt

hat und auf seine innere Stimme hört. "Aus Harmoniesucht gab ich den

Clown. Aber da ist noch etwas anderes in mir: das Fragile,

Verletzliche", sagt er. Nach zehn Jahren "Lafer! Lichter! Lecker!"

war dann Schluss: "Ich merkte irgendwann, dass dieses Showbusiness an

mir nagte: Ich hatte viel, vielleicht zu viel, weggelacht. Dabei

jedoch empfand ich mich nicht mehr als authentisch. Mir war die

Leichtigkeit abhandengekommen."



Jetzt macht Lichter nur noch das, was ihm wirklich gut tut. Er

verbringt viel Zeit mit den Personen, die ihm wichtig sind und ihn

unterstützen: "Ich fühle mich wie ein Bus: Wer mitfahren möchte, ist

herzlich eingeladen. Aber ich sage, wohin ich fahre und wann ich

aussteigen will." Und auf seinem Navi steht momentan vor allem seine

Trödel-Show "Bares für Rares": "Ich treffe die unterschiedlichsten

Typen, jeder hat seine Geschichte im Rucksack - ich höre mir jede

unheimlich gern an. Es ist wie mit dem Kochen: Ich mag es so sehr,

weil es mich mit Menschen zusammenbringt. Und das ist mir sehr

wichtig", sagt Lichter. Seine Begeisterung für Trödel und

Selbstgemachtes begleitet den 55-Jährigen schon seit seiner Kindheit.

Für sein erstes Motorrad bastelte er Taschen aus Persil-Eimern:

"Hielt nur bis zum nächsten Regen - doch ich fand's toll."





Lichter behält den Blick für das Wesentliche: "Das Rampenlicht,

das schöne Auto, das Weiß-der-Kuckuck-was brauche ich nicht für

(m)ein glückliches Leben. Was ich brauche, sind Liebe, Zuneigung,

Kameradschaft und Freundschaft."



Hinweis für die Redaktionen:



Der vollständige Bericht erscheint in der neuen Happinez (ab 19.

Januar im Handel). Diese Meldung ist unter Quellenangabe "Happinez"

zur Veröffentlichung frei.



Über Happinez



Happinez ist das erste Mindstyle-Magazin für anspruchsvolle

Frauen, die materiellen Luxus mit innerer Zufriedenheit kombinieren.

Im Juni 2010 begründete die Zeitschrift das Segment auf dem deutschen

Markt und markiert damit das neue gesellschaftliche Bewusstsein für

wahren Luxus: Zeit, Gelassenheit und innere Stärke. Es eröffnet der

anspruchsvollen Leserin durch fundierte, informative Beiträge mit

Interviews, Reportagen und Kolumnen von populären Autoren einen

verständlichen Zugang zu einem breiten Themenspektrum mit den

Schwerpunkten Weisheit, Psychologie und Spiritualität. Happinez

besticht durch ein einzigartiges Design, eine beeindruckende,

großzügige Fotografie sowie eine opulente Bildsprache. Das

Mindstyle-Magazin erscheint achtmal pro Jahr zu einem Copy-Preis von

5,40 EUR mit einer Auflage von 141.841 Exemplaren (Verkaufte Auflagen

nach IVW III/2016).



Über Bauer Premium



Unter der Dachmarke Bauer Premium bündelt die Bauer Media Group

ihre sechs Premiummarken COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY und

SHAPE. Inhaltlich unterscheiden sie sich deutlich voneinander und

sprechen sehr unterschiedliche Frauen-Zielgruppen an. Für jede Marke

gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,

Preispositionierung und Zielgruppe. Bauer Premium kennt

Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus:

Mit diesem Portfolio baut der Verlag die Relevanz bei anspruchsvollen

Premium-Frauen-Zielgruppen aus. Bauer Premium ist Teil der Bauer

Media Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr

als 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio-

und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit

ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group

ihre Leidenschaft für Menschen und Marken.







Pressekontakt:

Bauer Media Group

Heinrich Bauer Verlag KG

Unternehmenskommunikation

Anna Hezel

T +49 40 30 19 10 74

anna.hezel(at)bauermedia.com

http://twitter.com/bauermediagroup



Original-Content von: Bauer Media Group, happinez, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Bauer Media Group, happinez happinez2-2017.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.01.2017 - 07:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1445537

Anzahl Zeichen: 4962

Kontakt-Informationen:

Firma: Bauer Media Group, happinez happinez2-2017.jpg

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 102 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung