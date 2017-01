Stellenangebote IT Management geboten / Großkrankenhäuser suchen IT Leiter und Leiter IT Technik Servicemanagement

Hamburger Headhunter erhalten Auftrag zur Direktansprache von IT Managern in Deutschland / Zwei Top Vakanzen im Bereich Krankenhaus IT und Medizintechnik gilt es mit erfolgreichen Führungskräften zu besetzen, die über Krankenhaus Erfahrung verfügen

(PresseBox) - Kontrast Consulting GmbH markterfahrene Personalberater für die Rekrutierung, Auswahl und Personalvermittlung im IT EDV Umfeld erhält zwei große Suchmandate von Großkrankenhäusern in Bayern und Thüringen.

Die beauftragenden Krankenhäuser reagieren auf den Professionalisierungsdruck auf die Krankenhaus IT und lösen die Stellenbesetzung mithilfe der Kontrast Headhunting Experten. Gilt es doch, geeignete Nachfolger mit profunden Fachkenntnissen und substantieller Management Qualifizierung für diese Top Stellenangebote zu finden.

Beide Stellenangebote bieten den gesuchten IT Führungskräften anspruchsvolle berufliche Aufgaben, um eine umfassende IT Landschaft, die hochgradig mit der Medizintechnik vernetzt professionell managen.

Dementsprechend sind hier IT Manager mit Informatik Background und profunder Management Qualifizierung gefordert, um die anstehenden vielfältigen IT Projekte erfolgreich zu realisieren und die IT Abteilungen erfolgreich zu führen.

Krankenhäuser vergeben den Auftrag an die Hamburger Headhunting Spezialisten, da eine solche Management Funktion über klassische Stellenangebote nicht adäquat zu besetzen und auch die Management Referenzen sowie Kompetenzen eingeworbener Kandidaten umfassend geprüft werden müssen. Darüber hinaus, ist der Markt erfahrener IT Manager mit Krankenhaus Reputation klein und es gilt mit viel Fingerspitzengefühl, die richtigen Kandidaten in einem hochgradig vernetzten Markt diskret anzusprechen.

Die Kontrast Consulting GmbH aus Hamburg bietet dieses Know How unter einem Dach in Verbindung mit mehr als 20 jähriger Erfahrung im Krankenhaus und IT Technologie Markt.

Die Rekrutierung und Besetzung der Vakanzen ist schon in vollem Gange und beide Mandanten sind schon mit ersten geprüften Kandidaten versorgt worden.

