Ein Psychothriller, der unter die Haut geht

Auszug Bewertung Amazon:

Abgründe einer gequälten Seele. Auswüchse der Fantasie bis in die Tiefen menschlichen Verhaltens. Zerstörerisches Verhalten, brutalster Gewalt, gekonnt in Szene gesetzt von der Autorin Ilona Penna. Ein Buch mit Bestseller Qualitäten. Schon allein das Cover verspricht spannende Unterhaltung, die bis tief in die Psyche eines Menschen hineinreicht. Sehr lesenswert. Frau Penna, liefern Sie mehr davon.

https://www.amazon.de/Actias-Duft-Angst-im-Seelenparadies/dp/3903056898/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1483613432&sr=1-4

Buchbeschreibung:

Was, wenn dir geschieht, was niemals geschehen darf? Wenn Erlebtes deine Psyche so zerbricht, dass deine Lust auf Rache zum einzigen Bestandteil deines Lebens wird?

Ein junges Mädchen wird brutal vergewaltigt und geschändet, woraufhin sein weiteres Leben zerstört ist. Psychiatrische Behandlungen und der einzige Wunsch nach Rache prägen das Dasein der jungen Frau dermaßen, dass sie nicht mehr in der Lage ist, Realität und Fantasie auseinanderzuhalten. Nur wenige Freunde verbleiben: Ihr Tagebuch, ihre Schmetterlinge und ihre Seelenheimat Actias. Von diesem Zufluchtsort weit außerhalb der Stadt steuert sie ihren Racheplan.

Sie fügt ihrer Umwelt grenzenloses Leid zu, indem sie letztendlich schuld am Tod ihrer Eltern und ihres Onkels ist. Ihren Ehemann, der sich aufopfernd um sie gekümmert hat, verwechselt sie mit ihrem Peiniger und foltert ihn aus diesem Grunde zu Tode. Weshalb sie ihn verwechselt, wird ihr jedoch selbst erst am Ende wirklich klar. Sie ist eine Marionette, die an den Fäden ihrer eigenen Psyche hängt und von ihnen geführt wird.

Taschenbuch: 256 Seiten

Verlag: Karina; Auflage: 1 (16. Juni 2016)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3903056898

ISBN-13: 978-3903056893



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

