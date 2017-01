Augenlasern in Istanbul: Health Travels informiert über das neue Winter-Angebot

Das Unternehmen Health Travels informiert über das neue Winter-Angebot für eine Augenlaser-Behandlung in der Türkei.

(firmenpresse) - Viele, von Fehlsichtigkeit betroffene Personen, empfinden diesen Umstand als lästig. Der Handel bietet zwar unzählige Brillenmodelle und Kontaktlinsen, die jedoch oft verlegt, vergessen werden oder unbequem sind. Kontaktlinsen können zum Beispiel sogar Reizungen hervorrufen. Um auf Dauer den Alltag in allen Facetten unbeschwert zu genießen, bietet sich eine Korrektur der Fehlsichtigkeit mittels Laserbehandlung an.



Health Travels - Gesundheitsreisen individuell abgestimmt



Ideale Voraussetzungen, um eine entsprechende Fachklinik für Augenlaserbehandlungen im türkischen Istanbul zu finden und die komplette Reise professionell vorzubereiten, bietet Interessierten Health Travels. Ausführliche vorab Beratung und eine deutschsprachige Begleitung im Augenzentrum BATI GÖZ sind zuverlässige Leistungen des deutsch/türkischen Unternehmens. Die erfahrenen Vermittler verfügen zudem über wichtige Kontakte zu den behandelnden Fachärzten der Klinik.



Health Travels begleitet die Gesundheitsreisen der Patienten zu den türkischen Hotspots von Anfang an und sorgt für einen unkomplizierten Ablauf. Neben Augenlaserbehandlungen organisieren die Inhaber der Agentur für ihre Kunden auch Eigenhaarverpflanzungen in Istanbul. Das medizinisch/touristische Unternehmen ist seit mehreren Jahren in diesem Metier erfolgreich tätig und bietet seinen Kunden regelmäßig interessante Vergünstigungen für Behandlungen im türkischen Gesundheits-Hotspot Istanbul.



Winter-Sonderangebot für Augenlasern in Istanbul



Das neue Winter-Special von Health Travels bietet den Patienten eine Wavefront-Femto-Lasik (i-Lasik) für 1.190 Euro (beide Augen) anstatt der bisherigen 1.290 Euro. Dieses Angebot gilt bis 31.01.2017 in der BATI GÖZ Augenklinik. Im Preis inbegriffen sind zusätzlich:

- zwei kostenfreie Übernachtungen inklusive einer Begleitperson entweder im Volley Hotel oder dem vier Sterne Hotel Mercure auf Istanbuls asiatischer Seite

- Health Travels sorgt zudem für die deutsche Betreuung während des Aufenthalts



- Transfers Flughafen/Hotel sowie von Hotel/Klinik/Hotel

- die maßgebende Voruntersuchung und abschließende Nachkontrolle

- 15 Jahre Garantie

- sowie nötige Medikamente.



BATI GÖZ Istanbul/Türkei - zertifiziertes Augenzentrum



Das BATI GÖZ Augenzentrum ist eine der wichtigsten Fachkliniken der Türkei. Für die Augenlaserbehandlungen stehen spezialisierte Ärzte bereit, die sich auf internationaler Ebene bereits einen Namen gemacht haben. Die Chirurgen der BATI GÖZ Augenklinik arbeiten mit ZEISS-Technologie 'Made in Germany' und sind dadurch in der Lage ihren Patienten höchste Präzision zu bieten.



Die hoch qualifizierten Chirurgen des Augenzentrums BATI GÖZ behandeln pro Jahr mehrere Tausend Patienten erfolgreich im Bereich unterschiedlicher Fehlsichtigkeiten. In der Augenklinik sind zahlreiche medizinische Fachkräfte beschäftigt, die für die unterschiedlichsten Fachbereiche der Augenheilkunde qualifiziert sind. Zudem ist das Augenzentrum BATI GÖZ nach ISO Prüfungsnorm 10002:2014 und vom TÜV-Rheinland zertifiziert.



Die Zertifizierung bezieht sich auf die Diagnostik und Behandlung von Augenkrankheiten. Des Weiteren erhielt die Fachklinik den Titel 'Center of Excellence' von CARL ZEISS/Deutschland, da sämtliche diagnostische Hardware und Augenlasersysteme grundsätzlich vom Unternehmen ZEISS geliefert wurden. Die Geräte gehören der jüngsten Generation (2015) an und bieten den Patienten ein Höchstmaß an Sicherheit.







