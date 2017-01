Schleswig-Holstein zahlt 178 Millionen Euro zuviel für Strom (FOTO)

(ots) -

Netzentgelte würden bei bundesweit einheitlicher Verteilung um

zehn Prozent sinken - Rechnerische Mehrbelastung von 64 Euro für

jeden Schleswig-Holsteiner im Jahr 2017 - Nordrhein-Westfalen und

Rheinland-Pfalz profitieren



Die Ankündigung der Bundesregierung, die Netzentgelte entgegen

früherer Aussagen bundesweit nicht anzugleichen, kostet die

Schleswig-Holsteiner 178 Millionen Euro im Jahr 2017. Das entspricht

einer Mehrbelastung von rechnerisch 64 Euro pro Einwohner. Bei einer

deutschlandweit einheitlichen Verteilung der Netzkosten würden die

Netzengelte in Schleswig-Holstein um rund zehn Prozent sinken.



Zu diesem Ergebnis kam eine Untersuchung des Berliner

Energieberatungsunternehmens Enwima im Auftrag des Verbands der

Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft (VSHEW). Die

Berechnungen beziehen sich sowohl auf Privatkunden, als auch auf

Gewerbe- und Industriekunden. Für Industriekunden würde die

Stromrechnung bei einer bundesweit fairen Verteilung der Netzkosten

um durchschnittlich etwa 17.000 Euro sinken. Finanzielle Profiteure

der Ungleichbehandlung sind insbesondere die Bundesländer

Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.



Mit Verabschiedung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im

Herbst 2016 hatte die Bundesregierung zugesagt, in Deutschland ein

einheitliches Netzentgelt einzuführen. Dazu wird es nach einem

aktuellen Entwurf dieses Gesetzes nun doch nicht kommen. "Die

Leitragenden sind ausgerechnet jene Bundesländer, die den größten

Beitrag zur Energiewende leisten, weil sie die Netze am besten

ausgebaut haben. Dazu zählt Schleswig-Holstein", kritisiert

VSHEW-Geschäftsführer Roman Kaak.



Hintergrund:



Netzentgelte der Übertragungsnetzbetreiber bemessen sich nach den

Kosten für Ausbau und Betrieb der Stromübertragungsnetze sowie nach



der Vergütung für regional abgeregelten Erneuerbaren Energien. Diese

Kosten werden auf die Verbraucher umgelegt und machen knapp ein

Viertel des Strompreises aus. Da der Netzausbau in Schleswig-Holstein

zur Weiterleitung des Grünstroms in den Süden besonders weit

fortgeschritten ist und da hier besonders viel Ausgleichszahlungen

für noch nicht durchleitbaren Ökostrom anfallen, sind hier auch die

Netzentgelte überproportional hoch. Der Übertragungsnetzbetreiber

Tennet hat die Netzentgelte für seine Höchstspannungsnetze ab 2017 um

80 Prozent erhöht. Tennet gehört zu den vier deutschen

Übertragungsnetzbetreibern und verfügt in Deutschland über ein rund

11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz, unter anderem in

Schleswig-Holstein.







Pressekontakt:

Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft

e.V. - VSHEW

Roman Kaak

Hermann - Körner - Straße 61 - 63

21465 Reinbek

Tel.: (040) 727 373-92

Mobil: (0170) 288 945 8

E-Mail: kaak(at)vshew.de

Homepage: www.vshew.de



Original-Content von: Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. - VSHEW, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. - VSHEW kreisdi

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.01.2017 - 08:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1445568

Anzahl Zeichen: 3354

Kontakt-Informationen:

Firma: Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. - VSHEW kreisdi

Stadt: Reinbek





Diese Pressemitteilung wurde bisher 28 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung