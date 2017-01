Partnervermittlung Tim Taylor bietet viel Sicherheit

Siegel für die Tim Taylor Systemzentrale

(firmenpresse) - Dass die Singlebörse mit Beratung namens TTPCG Menschen auf Partnersuche so einiges an Sicherheit bieten kann, ist bekannt und am Markterfolg des Unternehmens auch messbar. Ehrliche Partnerprofile, da ja alle Mitglieder persönlich einem Singleberater bekannt sind, dazu ein Vermittlungssystem, welches garantiert, dass nur Menschen einander kennenlernen, die vom Wesen zueinander passen und dazu noch festgeschriebene Garantien. Einmalig auf dem Weltmarkt.

Sicherheit für Jobsucher

Es besteht in jedem Markt ein Verdrängungswettbewerb und Einzelkämpfer haben auf lange Sicht nur selten eine Chance, am Markt zu bestehen. Franchising bietet Menschen die Möglichkeit, alle Vorteile globaler Marktführer zu nutzen und sich schon kurzfristig selbst eine sichere und lukrative Agentur im Tim Taylor Franchising zu schaffen. Ständiger Erfolg verbucht die Partnervermittlung TTPCG, weil das Unternehmen flexibel ist und Kunden und Franchisenehmern die gewachsene Systemstärke mit perfekten Lösungen für kleines Entgelt zukommen lässt.

Von der üblichen Dienstleistung zur Systemdienstleistung

Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Franchisings hat sich innerhalb der vergangenen Jahre sehr deutlich erhöht. Zudem wird von Seiten der Politik und von Wirtschaftsverbänden im Franchising ein möglicher Ausweg aus der Beschäftigungskrise gesehen, da das Franchising im Allgemeinen als besonders sichere Form der Existenzgründung gilt. Menschen, die einen sicheren Job suchen, sollten sich insbesondere Franchisemodelle betrachten, die ohne stattliche Investitionen und mit minimiertem Risiko geboten werden. Der Franchisegeber hilft weiterhin bei der Sicherung von Wettbewerbsvorteilen für seine Franchisenehmer. Die kollektive Strategie der Zielverfolgung ist auch bestens dazu geeignet, Markteintrittsbarrieren für Wettbewerber mit kollektiven Gegenkräften entgegenzutreten. Die Möglichkeit der schnellen Multiplikation und der damit einhergehenden zügigen Besetzung aller relevanten Standorte bietet auch einen gewissen Imitationsschutz, da potenzielle Konkurrenten entmutigt werden. Hierdurch erklärt sich eine stetig steigende Marktpräsenz der TTPCG mit Verdrängung von Wettbewerbern. Zur dauerhaften Sicherung sämtlicher Wettbewerbsvorteile spielt auch die permanente Verbesserung der Systemdienstleistungskonzeption eine wesentliche Rolle, die von der Tim Taylor Systemzentrale übernommen wird. Die Unternehmensgruppe Tim Taylor setzt Meilensteine im Marktsegment aussergewöhnlicher Partnervermittlung seit 1981. Es wurden Spezialisierungseffekte ausgeschöpft, es wurden damit Schwellen übersprungen und damit ein Dienstleistungsangebot geschaffen, das vom Verbraucher voll akzeptiert wird.

Sicherheit des System-Checks durch Sachverständige

Im Jahr 2016 erteilte die Tim Taylor Systemzentrale dem Sachverständigen Team vom Franchise-Vergleich den Auftrag, die Partnervermittlung Tim Taylor Partner Computer Group unserem System-Check zu unterziehen. Inzwischen hat die führende Partnervermittlung unseren System-Check positiv durchlaufen. Ab dem 12. Januar 2017 darf die Nummer 1 in Sachen Partnervermittlung unser neues Qualitätssiegel einsetzen. Tim Taylor-Franchise-Nehmer haben damit die Sicherheit, eine Partnerschaft mit einem TOP Unternehmen eingegangen zu sein.

Die Leistungen der Tim Taylor Systemzentrale sichern das Testsiegel

Die Nachfrage von Menschen mit Bindungswunsch nach dem Dating Services der Tim Taylor Partner Computer Group steigt seit Jahren kontinuierlich an. Bei unserem System-Check haben wir Einsicht in die Anzahl der Anfragen genommen. Die Leads werden von der eigenen Marketinggesellschaft mit brillanten Features gewonnen. Tim Taylor-Franchise-Nehmer werden praktisch täglich rund um die Uhr mit den Anfragen von echten Interessenten in Echtzeit der Anfrage versorgt. Kosten hierfür entstehen den Franchise-Nehmern nicht. Es gibt sehr wenig Franchise-Geber, die keine anteiligen Werbekosten von ihren Franchise-Nehmern einfordern.

Die Tim Taylor Erfolgsfibel

Überzeugt hat uns auch das Franchise-Handbuch. Bei Tim Taylor besteht das Franchise-Handbuch aus einem Online-Kompetenzzentrum für aktuelle Informationen und Downloads.

Die Einarbeitung erfolgt für den Tim Taylor-Franchise-Nehmer bequem zu Hause. Nach der Einarbeitung wird der Tim Taylor-Franchise-Nehmer mit der Zertifizierung zum Singlefachberater belohnt. Nach etwa drei Wochen schon kann es mit dem Geldverdienen losgehen. Das Konzept der Tim Taylor Systemzentrale ist ebenso plausibel wie genial.

Ein einmaliges Online-Kompetenzzentrum bietet TTPCG

Eine integrierte Suchmaschine im Online-Kompetenzzentrum zu internen Fachbegriffen ist einfach anzuwenden. Mittels Notebook oder Smartphone kann der Tim Taylor-Franchise-Nehmer jederzeit auch beim Kunden auf Informationen zugreifen. Sollten sich spezielle Fragen ergeben, steht täglich rund um die Uhr das Service Team der Tim Taylor Systemzentrale Rede und Antwort. Der Datentransfer erfolgt mit der eigenen Software "controlled automatic safe data transmission". Mittels dieser neuen Software mit künstlicher Intelligenz erfassen Tim Taylor-Franchise-Nehmer beim neuen Kunden die Daten online, der Matching Code (dieser stellt die Partner Kompatibilität sicher) wird sekundenschnell errechnet, ausgegeben und alle Daten verschlüsselt an die Leistungsabteilung gesendet. Kosten für die Nutzung der Software entstehen den Tim Taylor-Franchise-Nehmern nicht.

Ein einmaliges Tool zum Erfolg ist die professionelle 24-7 Unterstützung aller Tim Taylor-Franchise-Nehmer

Leistungen, die Tim Taylor-Franchise-Nehmer den Kunden anbieten können, sind ebenso einmalig wie der günstige Preis für die hochwertige Dienstleistung.

Unsere Anfragen während des System-Checks an von uns ausgewählte Tim Taylor-Franchise-Nehmer bestätigen deren Zufriedenheit und geben der Tim Taylor Systemzentrale in allen Bereichen Bestnoten.

Herausgeber dieser Pressemeldung ist das Portal Franchise-Vergleich. Autor: Herr Dr. Thomas Komarek.

Anfragen zu dieser Pressemeldung richten Sie bitte an TTPCM Germany, Wilhelm-Röntgen-Str.24-26, 63477 Maintal, marketing(at)partner-computer-group.com





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.partner-computer-group.com/franchise/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Wir versorgen Medien Vertreter und Interessenten mit News und Informatioen zur Taylor Gruppe der weltweiten Nummer 1 in Sachen Partnervermittlung.

Dies ist eine Pressemitteilung von

TTPCM Germany Pressestelle

PresseKontakt / Agentur:

Tim Taylor Franchise

Lisa Kober

Wilhelm-Röntgen-Str. 24-26

63477 Maintal

franchise(at)partner-computer-group.com

06181.4233887

http://www.partner-computer-group.com/pressespiegel.htm



Datum: 18.01.2017 - 09:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1445580

Anzahl Zeichen: 6769

Kontakt-Informationen:

Firma: TTPCM Germany Pressestelle

Ansprechpartner: Liane Czerney

Stadt: Maintal

Telefon: 06181.4233882





Diese Pressemitteilung wurde bisher 81 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung