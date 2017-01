Ein Schlager-Stern zum Greifen nahe

(firmenpresse) - Gründung des offiziellen Sabrina Stern Fanclubs in Berlin

Emsdetten: Einige Sternstunden der besonderen Art erlebten Fans der Sängerin Sabrina Stern ( www.sabrina-stern.com) zum krönenden Abschluss des vergangenen Jahres. "Ich hatte die Idee mit meinen Fans zusammen ein besonderes Weihnachtserlebnis zu teilen", erklärte Sabrina Stern. Die Schlager-Sängerin reiste dafür nach Münster und nach Berlin, um mit ihren Fans einen gemütlichen Bummel über die Weihnachtsmärkte zu machen.

"Als Überraschung hatte ich für alle ein süßes weihnachtliches Fanpaket zusammen gestellt", erzählte Sabrina. "Die Fans der ersten Stunde aus Münster und Berlin hatten es sich verdient", ergänzte sie mit leuchtenden Augen.

In Münster plauderte man zum Ausklang des Treffens im Hafenrestaurant "Freiheit" bis in den späten Abend. Sabrina Stern erzählte spannende Geschichten aus ihrem Leben als Sängerin und wie ihre Karriere begann. Über das Aufwachsen in einer Musikerfamilie, die Tourneen mit Ihrem Vater, die Teilnahme und den Gewinn des Gesangswettbewerbs der Jugendzeitschrift "Mädchen" im Alter von 13 Jahren. Fan Olli schwärmte: "Es war ein toller, ereignisreicher Tag, den ich so schnell nicht vergessen werde."

Auch die Berliner Fans waren begeistert. Im Restaurant "Zille Stube" im Park Inn Hotel wurde der offizielle Sabrina Stern Fanclub gegründet. Auf der Internetseite www.sabrina-stern-fanclub.com erfahren registrierte Fans ab sofort die neusten Termine sowie exklusive Infos rund um Sabrina Stern.

Ein Fan aus Woltersdorf bei Berlin, der aus gesundheitlichen Gründen nicht bei dem Treffen am Alexanderplatz dabei sein konnte, wird noch lange von dem Tag schwärmen. Ihn überraschte Sabrina Stern mit einem persönlichen Besuch, um ihm das Fanpaket zu überreichen. Sabrina Stern: "Ich gab dann auch gleich noch eine private Autogrammstunde und signierte alle Fotos, die er von mir an der Wand hängen hatte".

2017 wird ein ereignisreiches Jahr werden verriet die Schlagersängerin ihren Fans bei den Treffen. Sie plane ein besonderes Projekt, welches es in dieser Form wohl noch nicht gegeben hätte. Mehr wollte Sabrina Stern mir an dieser Stelle im Interview noch nicht verraten. Es bleibt spannend...

