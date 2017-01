Peyman Amin (45) in InTouch: "Elena hat das Zeug, alles zu machen"

(ots) - Zwischen Heidi Klum (43) und Peyman Amin (45) ist

ein harter Kampf um Heidis Mädchen entbrannt, den die "GNTM"-Chefin

immer häufiger verliert. In InTouch (EVT 19.01.) meldet der

Modelagent jetzt Interesse an Elena Carrière an.



Vor ein paar Tagen hat "GNTM"-Vize Elena Carrière über ihren

Anwalt verkündet, dass sie die ONEeins-Agentur von Heidi Klums Vater

Günther verlässt. Und sie ist nicht die Erste, die der Model-Mama den

Rücken kehrt, weil sie sich schlecht betreut fühlte und kaum Jobs

ergattern konnte. Aber viel schlimmer noch: Ganz offenbar hat bereits

Heidis Erzfeind und Ex-"GNTM"-Jury-Kollege Peyman Amin ein Auge auf

die 20-Jährige geworfen! "Ich sehe bei ihr internationales Potenzial

und wäre nicht abgeneigt, sie unter Vertrag zu nehmen, wenn sie sich

meldet", schwärmt der TV-Star von Elena. Das würde durchaus passen,

denn Peyman bringt regelmäßig Heidis Mädchen bei seiner eigenen

Agentur Pars Management unter - um aus ihnen wirkliche Topmodels zu

machen! Und der Erfolg gibt ihm recht. Ehemalige Kandidatinnen wie

etwa Ivana Teklic starten dank Peyman voll durch. "Unsere Models sind

international so erfolgreich, weil wir einen guten Job machen, gute

Partner-Agenturen im Ausland haben und unsere Models selektiv

aussuchen", erklärt er stolz gegenüber InTouch. "Wer wie ich zwölf

Jahre lang in einer führenden Position bei IMG Paris oder einer

anderen renommierten Modelagentur gearbeitet hat, weiß, worauf es

ankommt und worauf die Agenturen und Designer im Ausland achten. Und

ich bin auch persönlich bei den ganzen Fashion Weeks dabei. Darauf

kommt es natürlich auch an." Etwa ein Seitenhieb gegen Heidi?

Schließlich begleitet die Vierfachmama ihre Models nie selbst zu

ihren Jobs und lässt sich bei wichtigen Fashion-Events nur selten

blicken.



