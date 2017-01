Umbau von Boni.tv abgeschlossen. Handy und suchmaschinenfreundlich mit neuen Funktionen

Der Umbau des Cashbackportals Boni.tv ist endlich abgeschlossen. Boni.tv erstrahlt nicht nur in einem komplett neuem Design, es ist auch auf Handys und Tabletts optimiert und kann von beiden Gerätearten bestens genutzt werden. Es wird sich jetzt und auch in Zukunft automatisch an alle Auflösungen der unterschiedlichsten Geräte anpassen und ist damit für die Zukunft bestens gerüstet.

(firmenpresse) - Der Umbau des Cashbackportals Boni.tv ist endlich abgeschlossen. Boni.tv erstrahlt nicht nur in einem komplett neuem Design, es ist auch auf Handys und Tabletts optimiert und kann von beiden Gerätearten bestens genutzt werden. Es wird sich jetzt und auch in Zukunft automatisch an alle Auflösungen der unterschiedlichsten Geräte anpassen und ist damit für die Zukunft bestens gerüstet.



Darüber hinaus wurden direkt viele neue Funktionen eingebaut wie zum Beispiel der Treuebonus. Je aktiver ein Nutzer ist und je länger er dabei ist und an Aktionen teilnimmt, desto höher wird sein prozentualer Zusatzbonus bei dem Cashback ausfallen. (Maximal sind zusätzliche 6.5% zu erreichen) Aktive und treue Nutzer sparen also noch mehr und tragen selbst dazu bei ihren eigenen Cashback zu erhöhen. Dieser ist nicht auf einzelne Angebote festgelegt, sondern gilt für alle Käufe und Teilnahmen die über Boni.tv generiert werden.



Wir haben uns die Kritik unserer Nutzer sehr zu Herzen genommen und auch an vielen Schrauben gedreht, die dafür sorgen, dass Boni.tv nun noch einfacher zu bedienen ist. Es wurden Kategorien angepasst, Statistiken erweitert und viele Klicks eingespart um bestimmte Unterseiten zu erreichen. Auch an der Performanceschraube haben wir heftig gedreht, damit unser Cashbackportal beim Google Speedtest (Mobile) satte 97 Punkte erreicht.



Wir freuen uns sehr, dass der Umbau erfolgreich abgeschlossen werden konnte und hoffen, dass sich Boni.tv weiterhin so entwickelt wie bisher. Wir arbeiten weiterhin an unserem Cashbackportal und freuen uns über jede Kritik zu diesem Projekt. Sollte es Wünsche geben, so freuen wir uns über das Feedback unserer Nutzer, damit Boni.tv weiter wachsen und auf die Wünsche unserer Nutzer zugeschnitten werden kann.





http://www.boni.tv



Die Admention Media GmbH mit Sitz in Dillenburg ist ein Onlineunternehmen das sich auf eigene Internetprojekte und Portale spezialisiert hat.



Durch bestehende langjährige Endkunden als auch Agenturkontakte können wir unsere Webseiten effektiv vermarkten.

Admention Media GmbH

Admention Media GmbH

Jacek Feliniak

Zur Weitershell 14

35685 Dillenburg



Tel.: 02771 2656098





Registergericht: Amtsgericht Giessen, HRB 5573

Geschäftsführer: Jacek Feliniak, Stefan Steinbrenner

