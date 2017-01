Erste direkte Vor-Ort-Fertigung von Kühlschrankdichtungen

FIT-a-Seal startet als erster mobiler Vor-Ort-Direktfertiger von Kühlschrank- und Kühlraumdichtungen in Deutschland und ergänzt sein Angebot um einen Messerschleif- und Bretthobelservice

Fit-A-Seal - mit der mobilen Werkstatt beim Kunden vor Ort

(firmenpresse) - Das neu gegründete Serviceunternehmen Fit-A-Seal füllt eine Marktlücke für Gastronomie, Hotellerie, Lebensmittelhandel und -herstellung sowie Tiefkühlwirtschaft. Der mobile Service kommt mit einem speziell ausgestatteten Fahrzeug überall dorthin, wo Dichtungen in Kühlmöbeln und -räumen wie auch in Kälteanlagen repariert oder ausgetauscht werden müssen. Der Servicemitarbeiter von Fit-A-Seal vermisst die Dichtung, fertigt in seiner mobilen Werkstatt unmittelbar vor Ort den Ersatz und baut diesen sofort wieder ein.

Neue Dichtung im Handumdrehen

"In der Regel ist es so, dass bei der Herstellung von Ersatz-Kühlschrankdichtungen von der Bestandsaufnahme bis zur Montage mehrere Wochen vergehen und der Monteur auch mindestens zweimal kommen muss", sagt Jos van Aalst, der seit einem Jahr auch den mobilen Fritteusen Full Service Filtafry aufbaut. Für Fit-A-Seal hat sich van Aalst mit dem Gastro-Service und Dichtungsprofi RHL zusammengeschlossen, der mit über zehn Jahren Praxiserfahrung in Sachen Kühlschrankdichtungen, Schleif- und Hobelservice das nötige Know-how mitbringt. "Der große Vorteil von Fit-a-Seal besteht darin, dass jetzt alles vor Ort innerhalb eines Tages realisiert werden kann. Etwa 20 Minuten dauert es von der Herstellung bis zur Montage. Das spart Geld und Zeit, und das Risiko, ein falsches Produkt zu bekommen, liegt bei Null."

Hohe Auflagen erfordern schnelles Handeln

Dichtungen in Kühlgeräten sollten aufgrund der hohen Belastung ca. aller 12 Monate ausgetauscht werden, je nach Standort auch öfter. Ist eine Dichtung verschmutzt, gerissen oder beschädigt, ist schnelles Handeln geboten, um Keimbildung und Ausbreitung von Krankheitserregern zu reduzieren. Sind Dichtungen nicht einwandfrei, bedeutet das immer auch einen höheren Energieverbrauch.

Fit-A-Seal arbeitet komplett herstellerunabhängig und verfügt über ein Sortiment allgemeiner Dichtungsprofile, mit dem nahezu alle Kühl- und Gefrierschrank-Türdichtungen ersetzt werden können. Darüber hinaus bietet Fit-A-Seal geeignete Lösungen für sehr spezielle, weniger gängige als auch nicht mehr erhältliche Modelle an.

Hobeln und Schleifen

Fit-A-Seal ergänzt seine Serviceleistungen um das Schleifen von Messern aller Art und das Hobeln von abgenutzten Schneidebrettern aus Holz und Kunststoff. Innerhalb von Minuten ist alles wie neu, Investitionen in teures Küchen-Equipment für diese Arbeiten sind nicht mehr nötig und die Mitarbeiter werden entlastet.

"Wir starten mit dem kompletten Vor-Ort-Service inklusive Hobeln und Schleifen zunächst in Nordrhein-Westfalen und werden diesen dann zügig ausbauen", so van Aalst. "Den Dichtungsservice bieten wir sofort deutschlandweit."





Über Fit-A-Seal



Fit-A-Seal wurde 2016 gemeinsam von Jos van Aalst (Filtafry Deutschland) und Gero Legner (RHL Service) gegründet und gehört mit zur Filta Group. Der mobile Service umfasst die direkte Vor-Ort-Fertigung von Türdichtungen für Kühlschränke, -räume und -anlagen aller Art sowie das Schleifen von Messern und das Hobeln von Schneidebrettern und Hackblöcken. Zu den Kunden zählen Gastronomieunternehmen, Hotels, Lebensmittelhersteller und -händler in allen Größen.

Fit-A-Seal GmbH

IT Public Relations

Maja Schneider

Bundesallee 81

12161 Berlin

ms(at)it-publicrelations.com

030-79708771

www.it-publicrelations.com



