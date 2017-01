Jobportal 57jobs.de etabliert sich

(firmenpresse) - Gerade mal rund vier Monate ist das neue Jobportal www.57jobs.de online, doch bereits jetzt verzeichnet die digitale Stellenbörse des Verlags Vorländer eine enorme Nachfrage. Konstant über 9000 Job-Angebote, wöchentlich steigende Zugriffszahlen und eine immer höhere Relevanz für Google: Schon jetzt geht das Konzept von 57jobs.de voll auf. Seit September vereint das Jobportal von Siegener Zeitung und SWA alle Stellenangebote aus den beiden Printtiteln mit Tausenden aktuellen Stellenangeboten anderer Websites und firmeneigener Jobbörsen.

Südwestfalen verfügt als eine der drei stärksten Industrieregionen Deutschlands nicht nur über viele erfolgreiche mittelständische Unternehmen, sondern auch über mehr als 150 Weltmarktführer. Beste Voraussetzungen also, um Karriere in Südwestfalen zu machen. Gute Jobs, gute Ausbildungsplätze und gute Unternehmen - 57jobs.de bringt erfolgreiche Arbeitgeber sowie motivierte Arbeitnehmer und Auszubildende zusammen. Die steigende Bedeutung des Portals führt nämlich auch dazu, dass immer mehr Bewerber 57jobs.de bei der Suche nach neuen Stellen nutzen: Viele Unternehmen erhalten schon heute neue Bewerbungen über 57jobs.de. Und auch immer mehr Unternehmen greifen auf die Möglichkeit zurück, sich für potenzielle Arbeitnehmer mit einem Arbeitergeberportrait noch interessanter zu machen.

Nicht nur die steigenden Zugriffszahlen sind ein Kennzeichen dafür, dass sich 57jobs.de zur zentralen Anlaufstelle für all die entwickelt, die eine Karriere in Südwestfalen anstreben. Denn immer mehr Bewerber lernen die Vorzüge des Jobmailing zu schätzen: Ist einmal eine Suche nach einer Stelle oder einer Region eingerichtet, wird der Interessent automatisch über neue Stellenangebote per E-Mail informiert.

Wer eine Stelle sucht, der muss also nicht mehr zig verschiedene Internetseiten und Jobbörsen durchsuchen, www.57jobs.de bietet ihm die meisten Stellenanzeigen aus Südwestfalen gebündelt und übersichtlich auf einer Seite. Hinzu kommen die exklusiven Angebote, über die nur die Siegener Zeitung und der SWA verfügen.





Auf Jobsuche in Siegen und Südwestfalen? Wir haben über 9000 Jobs online. Die Jobbörse der Siegener Zeitung findet Stellenangebote und Jobs in Siegen und ganz Südwestfalen. Wir durchsuchen hunderte Webseiten von Unternehmen und alle großen Jobbörsen nach passenden Stellenangeboten. Suchen Sie im Lehrstellenverzeichnis oder im Ortsverzeichnis nach passenden Jobs in Ihrer Region. 57jobs.de - die Jobsuchmaschine der Siegener Zeitung & des Siegerländer Wochen Anzeiger.

