TENAX D.V.K 24 GmbH, Pflegeagentur Wien, Betreuung zu Hause Wien, 24 h Pflege für Diabetiker Wien

- Pflegeagentur Wien- Vorteile einer Betreuung zu Hause in Wien- Angebot einer 24 h Pflege für Diabetiker in Wien

Logo TENAX, Pflegeagentur Wien, Betreuung zu Hause Wien, 24 h Pflege für Diabetiker Wien

(firmenpresse) - Wien, im Frühjahr 2017

Eine Beratung und Betreuung durch eine Pflegeagentur wird auch in Wien immer wichtiger, auch wenn es um das Thema "Betreuung zu Hause in Wien" geht. Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Wien und gesamt Österreich steigt stetig an und wird sich in den nächsten Jahren weiter nach oben entwickeln. Alleine diese Tatsache stellt eine große Herausforderung an die Gesellschaft dar. Durch die jahrelange Erfahrungen der TENAX D.V.K 24 GmbH im Geriatriebereich ist bekannt, dass Menschen bis ans ihr Lebensende in ihrer vertrauten Umgebung bleiben möchten. Dem wird mit dem individuellen Angebot der TENAX D.V.K 24 GmbH Rechnung getragen.

Vorstellung TENAX D.V.K 24 GmbH, Pflegeagentur und Betreuung zu Hause in Wien

Das Angebot an Pflegeagenturen ist groß. Doch sind alle an der Qualität der eigenen Leistung interessiert? Bieten alle Agenturen hochwertige Pflege durch erfahrene Pflegekräfte an? Die Mission der TENAX D.V.K 24 GMBH als professionelle Pflegeagentur in Wien ist es, eine qualitativ hochwertige Betreuung durch geschulte und zertifizierte Pflegekräfte zur Verfügung zu stellen, die nicht nur mit ihren Fachkenntnissen auf die Wünsche der Klienten eingehen, sondern vor allem durch ihre Menschlichkeit, Wärme, Respekt, Offenheit und Vertrauen ihre Kompetenz zeigen.

Vorteile einer Betreuung zu Hause in Wien

Betreuung des Klienten zu Hause in Wien bedeutet mehr Lebensqualität in den eigenen vier Wänden. Der Klient kann die Vorteile einer privaten Rund-um-die-Uhr-Pflege und 24-Stunden-Betreuung zu Hause als Alternative zum Pflegeheim nutzen. TENAX D.V.K 24 GmbH bietet dem Klienten die Suche und Vermittlung der optimalen Pflegekräfte mit dem Schwerpunkt auf der Auswahl von Pflegekräften, die auf Deutsch und Pflegekenntnisse geprüft wurden und kümmert sich nach Vereinbarung um einen reibungslosen Wechsel der Pflegekräfte im 14-tägigen oder anders gewünschten Rhythmus.

Natürlich begleitet TENAX D.V.K 24 GmbH die Klienten und Angehörigen bei der Einreichung der Förderungsanträge und helfen bei Pflegegelderhöhungen. TENAX D.V.K 24 GmbH berät in Sachen Gesundheitsförderung und Prävention sowie in allen Fragen der Palliativmedizin.

Durch regelmäßige Besuche und Visiten vor Ort sorgt TENAX D.V.K 24 GmbH für das Wohl der Klienten. Der Erfolg und die hohe Qualität der Pflegemaßnahmen wird durch ständige Kontrollen, Weiterentwicklungen und Dokumentation gesichert. Damit ist TENAX D.V.K 24 GmbH Vordenker für innovatives Handeln in der Pflege-Branche.

Das Angebot einer 24 h Pflege für Diabetiker in Wien

Die Zahl der an Diabetes erkrankten Menschen steigt in Österreich und Europa stark an. Aufgabe der TENAX D.V.K 24 GmbH als Pflegeagentur ist es, dem pflegebedürftigen und diabeteskranken Menschen ein hohes Maß an professioneller und auf sein Krankheitsbild abgestimmter Pflege anzubieten. Daher bietet TENAX D.V.K 24 GmbH geschultes und zertifiziertes Personal an, das über gute Deutschkenntnisse und Erfahrungen mit diabeteskranken Menschen in Wien verfügt. Das spezielle Angebot der 24 h Pflege für Diabetiker in Wien deckt alle Anforderungen an diese spezifische Form der Pflege vollumfänglich ab.

Im Rahmen einer von TENAXTENAX D.V.K 24 GmbH organisierten und finanzierten Ausbildung wird an den Pflegenden das entsprechende Wissen vermittelt, sowohl im theoretischen als auch im praktischen Bereich. Das Personal der TENAX D.V.K 24 GmbH arbeitet nach dem Pflegemodell von Monika Krohwinkel. AEDL ("Aktivitäten und existenzielle Erfahrungen des täglichen Lebens") stehen dabei im Mittelpunkt des gesamten Handelns. Der Pflegende hat die Aufgabe, den zu pflegenden Menschen in seinem Streben und in seiner Unabhängigkeit zu fördern. Dabei spielt absolute Wertschätzung und Respekt gegenüber den Wünschen und Gewohnheiten der zu pflegenden Person eine bedeutende Rolle.

Hohe Standards in der 24-Stunden-Pflege sind ein MUSS für die TENAX D.V.K 24 GmbH. Nur durch ständige Qualitätssicherungen, Evaluierungen und Prozessüberwachungen gelingt es, sich auf dem Markt zu positionieren und weiter zu entwickeln. Durch ein langes Auswahlverfahren finde TENAX D.V.K 24 GmbH nur die besten Pflegekräfte für ihre Klienten, die in weiterer Folge durch ihre Kompetenzen und Menschlichkeit eine Garantie des Erfolges sind.

Dazu auch ein paar Aussagen von zufriedenen Klienten:

"Ich kann nur dankend meine Zufriedenheit zum Ausdruck bringen. Meine verstorbene Mutter wurde so gut und menschlich von Frau Marija betreut. Die Art und Weise, wie mich Tenax D.V.K 24 unterstützt hat ist einzigartig ..." - (Dr. Thomas B.)

"Innerhalb von 18 Stunden stellte mir Tenax D.V.K 24 eine professionelle Betreuerin zur Verfügung. Bis jetzt kann ich nur Positives erzählen und empfehle die Agentur immer wieder weiter ..." - (DI Peter G.)

"Wir hatten schon zwei Agenturen davor gehabt und beide haben unsere Anforderungen nicht erfüllt. Tenax D.V.K 24 stellte als einzige gut sprechendes und professionelles Personal zur Verfügung ..." - (Susanne R.)

"Bei allen behördlichen Wegen und Ansuchen wurden wir von Frau Benkova begleitet und unterstützt ..." - (Mag. Paul. S)

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.tenax-pflege24.eu





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.tenax-pflege24.eu



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

TENAX D.V.K 24 GmbH ist ein junges, dynamisches Unternehmen, das über jahrelange Erfahrung im Bereich der Pflege verfügt. In der Obhut des Unternehmens befinden sich jederzeit über 30 Klienten, die der Firma vertrauen und durch das Personal optimal betreut sind. Hohe Zufriedenheit der Klienten der TENAX D.V.K 24 GmbH ist ein Kennzeichen der hohen Qualitätsansprüche.

Kundenorientierung steht im Mittelpunkt des Handelns der TENAX D.V.K 24 GmbH. Die Pflegekräfte erfüllen Anforderungen der Kunden höchst professionell und schaffen exzellente Leistung durch hohes Engagement und Kompetenz.

TENAX D.V.K 24 GmbH denkt über Bereichsgrenzen hinaus. Fairness, Respekt und Vertrauen sind Maßstäbe der Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern.

Dies ist eine Pressemitteilung von

TENAX D.V.K 24 GmbH

PresseKontakt / Agentur:

TENAX D.V.K 24 GmbH

Anto Kalfic

Simmeringer Hauptstraße 397/133

1110 Wien

office(at)tenax-pflege24.eu

+43 676 660 76 08

http://www.tenax-pflege24.eu



Datum: 18.01.2017 - 10:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1445612

Anzahl Zeichen: 5930

Kontakt-Informationen:

Firma: TENAX D.V.K 24 GmbH

Ansprechpartner: Anto Kalfic

Stadt: Wien

Telefon: +43 676 660 76 08





Diese Pressemitteilung wurde bisher 44 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung