Wüstenklima in deutschen Büros macht krank

Gereizte Schleimhäute, trockene Augen, Halskratzen und Atemwegserkrankungen sind besonders im Winter Folgen des "Dry-Building-Syndroms".

Virene leben lange bei trockener Luft

(firmenpresse) - In vielen deutschen Büros ist im Winter eine relative Luftfeuchte von unter 30%, die in der Natur mit einem kontinentalen Wüstenklima vergleichbar ist, keine Seltenheit.



Luftdichte Gebäude, große Glasfassaden und Fenster, die nicht geöffnet werden können, sind heute in vielen Büros Alltag. Zum Leid der Mitarbeiter, die bei falscher Gebäudeplanung an viel zu warmer und trockener Raumluft leiden: Die Schleimhäute trocknen aus, die Augen brennen, die Stimme versagt - die typischen Symptome des "Dry-Building-Syndroms". Die Auswirkungen zu trockener Luft auf die Gesundheit sind gravierend, erläutert ein aktuell veröffentlichtes Whitepaper.



Die neue 10-seitige Info-Broschüre kommt zum Ergebnis, dass vor allem Atemwegserkrankungen häufig die Folgen von "krankmachenden" Gebäuden mit zu geringer Luftfeuchte sind. Anhand aktueller Studien wird verständlich beschrieben, wie die Lebensdauer von Viren, deren Verbreitung und die Immunabwehr direkt von der Luftfeuchtigkeit abhängen. Das Whitepaper enthält zusätzlich eine Praxis-Checkliste, mit der geprüft werden kann, ob die Luftfeuchte im Büro ausreichend ist oder ob Handlungsbedarf für eine weitere Prüfung und Beratung besteht.



Das aktuelle Whitepaper "Dry-Building-Syndrom" und die Checkliste können auf der Webpage www.draabe.de/dry-building-syndrom kostenfrei angefordert werden.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.draabe.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Als Unternehmen der Condair Group - dem weltweit führender Hersteller für gewerbliche und industrielle Luftbefeuchtungsgeräte und -anlagen - bündelt die DRAABE Industrietechnik GmbH (Hamburg) jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz für jede Anforderung und Anwendung.



Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden



Dies ist eine Pressemitteilung von

Draabe Industrietechnik GmbH

Leseranfragen:

Schnackenburgallee 18, 22525 Hamburg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 18.01.2017 - 10:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1445619

Anzahl Zeichen: 1612

Kontakt-Informationen:

Firma: Draabe Industrietechnik GmbH

Ansprechpartner: Dominic Giesel

Stadt: Hamburg

Telefon: 040-8532770



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.