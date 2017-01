MEBO Sicherheit revolutionär mit Elektromobilität sicher unterwegs

Das Motto für das Jahr 2017 „Leise, 0 % Emissionen und revolutionär mit 100 % Fahrvergnügen und dabei auch Kosten sparen.

(firmenpresse) - Wir freuen uns in Zukunft bei einem unserer neuen Auftraggeber, ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik aus Lübeck, unsere E-Autos zu nutzen.



An den drei Standorten haben wir knapp 50 neue Mitarbeiter eingestellt.



Die langen Wege zwischen den Standorten sind nur Mobil in kürzester Zeit zu bewältigen. Hierfür haben wir uns dann für die ZOE 400 von Renault entschieden. In der täglichen Praxis fährt das E-Fahrzeug effektive 300 km und ist einfach und flexibel zu laden. Zusätzlich erhalten wir im März 2 x Renault KANGOO, diese sind natürlich auch Batteriebetrieben.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mebo.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Firma MEBO Sicherheit in Bad Segeberg bietet seinen Geschäfts, Kommunal – und Privatkunden alles rund um das Thema Sicherheit. Hoch qualifizierte Mitarbeiter beraten und betreuen von der dänischen Grenze bis tief in die Mitte Deutschlands. Der Kunde bekommt bei MEBO maßgeschneiderte und individuelle Sicherheits- Pakete aus einer Hand. Einbruch - und Brandmeldeanlagen neuester Generation sowie Zutrittskontrolle und Videoüberwachung werden rund um die Uhr in der hauseigener Notruf – und Serviceleitstelle überwacht. Außerdem bietet der MEBO Sicherheitsdienst persönlichen Schutz für alles und jeden. Vom Objekt – und Veranstaltungsschutz über Funkstreifendienst bis hin zur individuellen Sicherheitslösung. Mit dem kassenanerkannten Hausnotruf bietet MEBO Senioren sowie bewegungseingeschränkten Menschen Soforthilfe im Notfall.



Die Firma MEBO ist seit 25 Jahren am Markt. Sie ist vom TÜV, LKA(Landeskriminalamt), VdS (Verband der Schadensverhütung) und nach ISO 9001 : 2008 zertifiziert. Damit erfüllt das Unternehmen umfangreiche Qualitäts – und Sicherheitsauflagen.



Dies ist eine Pressemitteilung von

MEBO Sicherheit GmbH

Leseranfragen:

MEBO Sicherheit GmbH

Am Wasserwerk 5

23795 Bad Segeberg

Tel.: 04551-95940

Fax. 04551-959444

www.mebo.de

info(at)mebo.de



PresseKontakt / Agentur:

MEBO Sicherheit GmbH

Steffi Wulf

Tel.: 04551-9594-30

Fax: 04551-9594-44

Mail: s.wulf(at)mebo.de



Datum: 18.01.2017 - 10:54

Sprache: Deutsch

News-ID 1445634

Anzahl Zeichen: 766

Kontakt-Informationen:

Firma: MEBO Sicherheit GmbH



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 18.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 113 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung