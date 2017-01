ETHALON präsentiert auf der EuroShop Omni-Channel-fähige POS Suite

Für die Retailbranche stehen der Kundenservice sowie die Optimierung und Automatisierung von Prozessen im Filialnetz im Fokus. Vor allem der Auf- und Ausbau der Omni-Channel-Strategie hat in Zukunft eine hohe Priorität. Hierzu benötigen Sie zuverlässige Handelslösungen, die Ihnen durchgängige Prozesse garantieren.

Kassensystem PRIAMOS

(firmenpresse) - Besuchen Sie uns vom 05.-09. März 2017 auf unserem Messestand C24 in Halle 6 auf der EuroShop 2017 in Düsseldorf und lernen Sie unsere Omni-Channel-fähige POS - Suite PRIAMOS kennen:



Neben den typischen Funktionen einer Kasse ist PRIAMOS das Omnichannel Werkzeug für einen optimalen Kundenservice. Neben Self-Checkout, Ship to Home und Loyalty Programmen kann der Online Warenkorb des Kundens einfach mit dem physischen Warenkorb in der Filiale in PRIAMOS zusammengelegt werden. Die Tablet - Variante mit der Webshop-Anbindung unterstützt zusätzlich die Kundenberatung und den Verkaufsprozess im Store. Mit PRIAMOS erlebt der Kunde ein einzigartiges EInkaufserlebnis.





https://www.ethalon.de/euroshop2017.html



Als Partner für Retail-Software unterstützt ETHALON Handelsunternehmen bei der Umsetzung Ihrer individuellen Unternehmensstrategie. Dafür kombiniert die Retail-Marke des SAP Dienstleisters IT-Informatik GmbH schon seit 2004 umfassende Praxiskenntnis mit dem komplexen Wissen der IT.



Aufgrund dieser langjährigen Erfahrung kennt ETHALON die Prozesse in den Stores und Retailunternehmen genau. Mit seinen mehr als 10.000 Installationen für 25 namhafte Kunden hat ETHALON sich deshalb als einer der Marktführer für Software und Services in der Retail-Branche etabliert.

IT-Informatik GmbH

ETHALON

Lilienstraße 5-9

20095 Hamburg



Telefon : +49 40/32 04 696 40

Fax : +49 40/32 04 696 50

Email : info(at)ethalon.de

