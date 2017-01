Mauritius knackt die 100.000er Marke - Besucherrekord bei deutschen Urlaubsgästen

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Sowohl Heiratslustige und Luxusurlauber als auch Familien und sportlich Aktive haben die exotische Insel im Indischen Ozean entdeckt ? Mauritius verzeichnete 2016 einen zweistelligen Anstieg der Gästezahlen aus dem deutschen Markt. Bessere Flugverbindungen und die erfolgreiche Positionierung als Ganzjahresdestination haben zu der Entwicklung beigetragen.

Im Vergleich zum Vorjahr betrug der Gästezuwachs aus Deutschland 37,9%. Mit 103.761 Urlaubern wuchs der deutsche Markt am stärksten unter den wichtigsten zehn Märkten. Die stetig steigende Beliebtheit von Mauritius und die Top-Position unter den Reisezielen im Indischen Ozean ist verschiedenen Faktoren zu verdanken.

So wissen viele Reiseanbieter und Urlauber inzwischen, dass Urlauber in Mauritius viel mehr unternehmen können, als heiraten und relaxen unter Palmen. Die Insel hat das ganze Jahr über eine große Vielfalt an Ferienerlebnissen zu bieten. Neben Sonne, Strand und Meer begeistern Naturerfahrungen, sportliche Abenteuer und das einzigartige Miteinander verschiedener Kulturen und Religionen die Reisenden.

Jährliche Kampagnen wie ?Mauritius 365 Grad? haben dazu beigetragen, dass sich die kühleren Monate von April bis Oktober als ideale Reisezeit für Familien-, Golf-, Sport- und Natururlaube etablieren, während es in den Sommermonaten die klassischen Wellness- und Honeymoon-Gäste an die Traumstrände auf Mauritius zieht.

?Der deutsche Markt hat erstmals die Marke von 100.000 Besuchern im Jahr 2016 überschritten und belegt damit den fünften Platz unter den beliebtesten Märkten? bestätigt Kevin Ramkaloan, Direktor von Mauritius Tourism Promotion Authority. ?Die MTPA Teams in Deutschland und Mauritius arbeiten stetig daran, die Sichtbarkeit der Destination auf dem deutschen Markt zu verstärken. Die Direktflug-Möglichkeiten durch Condor, Eurowings und Lufthansa wirkten ebenfalls vorteilhaft. Wir freuen uns, diesen Schwung auch im Jahr 2017 beizubehalten.?

AVIAREPS Tourism vertritt in Deutschland und Österreich die Insel Mauritius und kommuniziert deren Vorzüge durch Öffentlichkeitsarbeit und intensive Betreuung von Veranstaltern und Reisebüros.

Mauritius liegt im Indischen Ozean, etwa 800 Kilometer östlich von Madagaskar. Die Vulkaninsel ist berühmt für die Herzlichkeit seiner multikulturellen Bevölkerung, für weiße Sandstrände sowie für erstklassige Hotels. Dank des subtropischen und beständig warmen Klimas ist Mauritius ein ganzjähriges Urlaubsziel. Die Insel ist ideal für Wassersportler, Golfer, Wanderer, Kulturliebhaber, Wellness-Gäste, Hochzeitspaare und für Familien. Weitere Informationen zu Mauritius unter http://www.tourism-mauritius.mu/de



