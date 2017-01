Benny Blu erkundet spannende Orte der Gesundheit

Winterzeit ist Schnupfenzeit! Wie gut, dass Apotheken Tees, Salben und Säfte gegen Husten und andere Erkältungsbeschwerden verkaufen. Wo kommen die Medikamente genau her? Wer arbeitet eigentlich in einer Apotheke? Was ist ein Rezept? Und was bedeutet das rote Apotheken-A? Diese und viele weitere Fragen beantwortet Benny Blu kleinen Lesern ab fünf Jahren in seinem Lernbuch „Apotheken – Vorbeugen und heilen“.

Benny Blu Lernbuch "Apotheken"

(firmenpresse) - Der blauhaarige Schlaukopf nimmt seine Freunde mit auf eine spannende Reise zu den historischen Anfängen des Apothekenwesens im Orient und im Mittelalter und zeigt ihnen, wie Apotheken im Gegensatz dazu heute aussehen. Die Leser erfahren, was Apotheken alles verkaufen und dürfen dabei zusehen, wie in der Rezeptur eine Salbe angerührt wird. Benny Blu stellt ihnen das Apotheken-Personal vor und zeigt ihnen den Weg eines Medikaments vom Großhandel bis in die Apotheke. Mit kleinem Apotheken-Lexikon, Heilpflanzen-Exkurs und hilfreichen Erkältungstipps!



Benny Blu Lernbücher gibt es zu vielen verschiedenen Themen aus Geschichte, Kultur, Natur, Wissenschaft und Technik. Viele Titel greifen Inhalte des Grundschullehrplans auf. Inzwischen liegen über 130 Titel vor. Mehr als sieben Millionen Exemplare wurden verkauft.



Der Regensburger Kinderleicht Wissen Verlag veröffentlicht seit über zehn Jahren diverse Kinderbuchreihen rund um die blauhaarige Titelfigur Benny Blu. Die spannenden Bücher vermitteln Wissen kurz, klar und kompakt – immer von Experten geprüft und liebevoll illustriert. Folgende Reihen sind erhältlich: Benny Blu Bambini (ab 3 Jahren), Benny Blu Lernbücher (ab 5 Jahren), Benny Blu Bücherbande (Lesebücher, ab 8 Jahren), Benny Blu und die Geheimnisse Arkaniens (Fantasyreihe, ab 10 Jahren).







