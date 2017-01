60 Jahre erfolgreiche Arbeit / DAHW feiert Geburtstag und blickt in die Zukunft

(ots) - Das größte Lepra-Hilfswerk Deutschlands und eines

der größten weltweit feiert heute seinen 60. Geburtstag. Die DAHW

Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe blickt dabei nicht nur auf 60

erfolgreiche Jahre zurück, sondern auch auf die Arbeit der kommenden

Jahre.



In insgesamt 82 Ländern war die DAHW in den bisherigen 60 Jahren

ihres Bestehens tätig, im Jubiläumsjahr unterstützt das Hilfswerk 151

Programme und Projekte in 20 Ländern mit 12,2 Millionen Euro.

Angefangen hat diese Geschichte fast zwei Jahre vor dem 18. Januar

1957, als der Journalist Franz Graf Magnis den Lepra-Arzt Dr. Antoine

Féron in Äthiopien besucht hatte. Wieder Zuhause, schrieb er eine

Reportage mit dem Titel "Jeden Pfennig für die Aussätzigen". Dessen

Chefredakteur Hermann Kober und einige Freunde aus Würzburg wollten

Spenden sammeln, um Dr. Feron einen Transporter zu schenken, mit dem

er auch die Leprakranken an entfernten Orten hätte behandeln können.



Schnell kam deutlich mehr Geld zusammen, und so beschloss dieser

Freundeskreis, einen Verein zu gründen, um die vielen Spendengelder

auch steuerlich korrekt verbuchen und den Spendern ihre

Bescheinigungen ausstellen zu können.



Im Wohnzimmer der Eheleute Irene und Hermann Kober, in dem sie

sich zu Irenes 31. Geburtstag trafen, wurde die Idee in die Tat

umgesetzt und einen Tag später der Verein angemeldet. Der erste Name,

"Aussätzigen Hilfswerk Dr. Féron", wurde schon kurz darauf in

"Deutsches Aussätzigen Hilfswerk" geändert, woher die heute noch

gültige Bezeichnung DAHW abgeleitet ist.



Heute arbeitet die DAHW weltweit für Menschen, die an Krankheiten

der Armut leiden, neben Lepra zählen dazu auch Tuberkulose,

Schistosomiasis, Chagas, Leishmaniose oder Elephantiasis. Und

natürlich ist die soziale Arbeit mit den betroffenen Menschen ein

wichtiger Schwerpunkt, denn besonders Lepra ist eine Krankheit, die



mit Stigmatisierung und Ausgrenzung einhergeht.



Für die zukünftige investiert die DAHW in Forschungsprojekte, da

es besonders für Lepraforschung kaum Geldgeber gibt. Gemeinsam mit

Partnern der internationalen Vereinigung der Leprahilfswerke ILEP hat

die DAHW dafür die Forschungsinitiative LRI gegründet. In Tansania

führt die DAHW derzeit eine Studie durch, mit der die Wirksamkeit

einer möglichen Lepra-Prophylaxe erforscht wird. Dies könnte nach der

ebenfalls durch die DAHW maßgeblich mitentwickelten Lepra-Therapie

ein weiterer Meilenstein sein, um die Zahl der Neuinfektionen weiter

zu senken.



Die Stadt Würzburg wird die DAHW am heutigen Geburtstag mit einem

Empfang im Rathaus ehren, der Freistaat Bayern im Oktober mit einem

Staatsempfang in der Würzburger Residenz. Dabei wird die Mitgründerin

Irene Kober mit ihren Erinnerungen aus der Gründerzeit eine gefragte

Gesprächspartnerin sein.







